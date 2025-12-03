कौन थे और कहां से आए थे दोनों? पता लगाने में जुटी पुलिस, फिरोजाबाद में ट्रेन के सामने कूदकर दो युवकों ने दी जान
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में दो युवकों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण. शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। दो युवकों ने सोमवार रात तीन बजे ट्रेन से कट कर जान दे दी। दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के चालक की सूचना पर पुलिस पहुंची। 50 मीटर की दूरी पर दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत हालत में मिले। दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। एक युवक की जेब से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के वाहन स्टैंड की पर्ची मिली है। जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवकाें ने आत्महत्या की है या हादसा है, इस बारे में पुलिस उलझ गई है।
कटोरा बुजुर्ग गांव के पास सोमवार रात तीन बजे की घटना
इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि दोनों का शव दिल्ली-कानपुर रेलवे ट्रैक पर एक-दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर मिला है। एक युवक की उम्र 35 वर्ष और दूसरे की 33 वर्ष के आसपास है। एक जींस पैंट, काली जैकेट, शर्ट पहने हुए था, वहीं दूसरा युवक पीली जैकेट, शर्ट और पैंट पहने हुए था। आसपास खेत की रखवाली कर रहे किसानों से घटना के बारे में पूछताछ की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।
त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने दी सूचना
ट्रेन के लोको पायलट ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक को युवकों द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी दी थी। एक युवक की जेब से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के वाहन स्टैंड की पर्ची मिली है। पर्ची पर एक दिसंबर की तिथि पड़ी है। इतने बड़े स्टैंड में पर्ची से वाहन को खोजना काफी मुश्किल काम बताया जा रहा है।
इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। पहचान के बाद मामला स्पष्ट होगा।
ट्रेन से कट कर व्यक्ति की मृत्यु
टूंडला। कानपुर रेलखंड पर गांव लतीफपुर के निकट मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सात बजे करीब 58 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। शव की पहचान थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव सुजातनगर निवासी पोप सिंह के रूप में हुई। थानाध्यक्ष पारुल मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सिपुर्द कर दिया है। उन्होंने आत्महत्या की है या दुर्घटना में उनकी जान गई है। इसकी जांच की जा रही है।
