सैय्यद मुश्ताक अली ट्राफी के लिए उत्तर प्रदेश की टीम की घोषणा, भुवनेश्वर व रिंकू मिली टीम में जगह

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की टी-20 ट्राफी सैय्यद मुश्ताक अली के लिए मंगलवार देर रात उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने 19 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। उप्र की टीम में युवा व अनुभवी खिलाड़ियों को जगह दी गई है। टी-20 प्रारूप में भी उप्र रणजी ट्राफी के कप्तान करन शर्मा को कप्तानी सौंपी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घोषित टीम में टीम में रिंकू सिंह, समीर रिजवी, आर्यन जुयाल, अभिषेक गोस्वामी, प्रियम गर्ग सरीखे धाकड़ बल्लेबाजों के साथ अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, शिवम मावी, शिवा सिंह, प्रशांत वीर जैसे गेंदबाजों को जगह मिली। करन इस सीजन संपन्न हुई यूपी टी-20 लीग में काशी रुद्रास को दूसरी बार खिताब दिला चुके हैं। अब उनके कंधों पर सुरेश रैना की कप्तानी में वर्ष 2015-16 में पहली बार उप्र को खिताब जीतने के बाद से चले आ रहे इंतजार को खत्म करने की जिम्मेदारी होगी।



उप्र ट्राफी में अपने अभियान की शुरुआत 26 नवंबर को कोलकाता में गोवा के खिलाफ करेगी। इसके बाद उप्र टीम का सामना 28 को जम्मू एंड कश्मीर, 30 को मध्य प्रदेश, दो दिसंबर को हैदराबाद, चार को चंडीगढ़, छह को महाराष्ट्र व आठ दिसंबर को बिहार के साथ होगा। सैय्यद मुश्ताक अली टी-20 ट्राफी में खेलकर उप्र के युवा व अनुभवी खिलाड़ी भारतीय टी-20 टीम व आइपीएल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे।

उप्र टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर ने बताया कि उप्र की टीम में हर खिलाड़ी मैच विनर है। हमारी टीम पूरी तरह से संतुलित है। बेहतर गेंदबाज व बल्लेबाज उप्र के खेमे में हैं। जो अपने खेल से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। उप्र की टीम इस सीजन निश्चित ही ट्राफी के चले आ रहे इंतजार को खत्म करेगी।



उप्र की 19 सदस्यीय टीम कप्तान करन शर्मा, विकेट कीपर आर्यन जुयाल, अभिषेक गोस्वामी, प्रियम गर्ग, रिंकू सिंह, सिद्धार्थ यादव, समीर रिजवी, प्रशांत वीर, माधव कौशिक, भुवनेश्वर कुमार, शिवम मावी, वैभव चौधरी, सुनील कुमार, विप्रराज निगम, शिवा सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रिंस यादव, आराध्य यादव व आदित्य शर्मा।