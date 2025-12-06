कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट में पकड़ी काली फिल्म लगी संदिग्ध कार, जांच में पुलिस के उड़े होश

जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू एयरपोर्ट में शनिवार दोपहर उस समय हंडकंप मच गया। जब गेट से घुसी एक कार फिल्मी लगी कार तेज रफ्तार टर्मिनल की ओर बढ़ने लगी। इसपर सुरक्षा कर्मियों ने सीएआईएसएफ को सूचना दी। इसपर अलर्ट हुए जवानों ने उसकी घेरेबंदी कर रोक लिया। इसके बाद कार की गहनता से जांच की। जिसमें कार की पांच मोडिफाई नंबर प्लेट मिलीं। इसपर पहुंची चकेरी पुलिस कार के थाने ले आई। मामले में पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में कार जूही निवासी शाकिब के नाम पर है, जो वाहन खरीद फरोख्त का काम करते हैं। वहीं, पुलिस अभी जांच की बात कह रही है।

न्यू चकेरी एयरपोर्ट पर दोपहर करीब दो बजे एक काली फिल्म लगी कार मुख्य गेट पर पहुंची। जहां पर वाहन इंट्री पर्ची लेने के बाद एक से बहुत तेज रफ्तार हो गई। जिसपर उसे सीआईएसएफ कर्मियों ने सूचना मिलते ही रोककर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में चकेरी के अहिरवां चौकी प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि एयर पोर्ट पर पहुंची एक काली फिल्म लगी कार को लाया गया है। उसमें एक ही नंबर की पांच नंबर प्लेट मिली है। जिसे वह आसानी से लगा व हटवा सकते हैं।

कार सवार युवकों ने पूछताछ में बताया कि उनके घर पर समारोह है, इसलिए वह एक रिश्तेदार (युवती) को लेने एयरपोर्ट आए थे। उन्होंने अपने शौक के लिए कार को मोडिफाई करवा रखा है। मामले में कार्रवाई पर चौकी प्रभारी का कहना है कि मामले में जांच चल रही है। वहीं चकेरी एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि मामला जानकारी में है, जांच की जा रही है।