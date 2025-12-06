कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट में पकड़ी काली फिल्म लगी संदिग्ध कार, जांच में पुलिस के उड़े होश
कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर काली फिल्म लगी एक संदिग्ध कार पकड़ी गई। सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस को कार में अवैध सामग्री मिली, जिससे वे हैरान रह गए। पु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू एयरपोर्ट में शनिवार दोपहर उस समय हंडकंप मच गया। जब गेट से घुसी एक कार फिल्मी लगी कार तेज रफ्तार टर्मिनल की ओर बढ़ने लगी। इसपर सुरक्षा कर्मियों ने सीएआईएसएफ को सूचना दी। इसपर अलर्ट हुए जवानों ने उसकी घेरेबंदी कर रोक लिया। इसके बाद कार की गहनता से जांच की। जिसमें कार की पांच मोडिफाई नंबर प्लेट मिलीं। इसपर पहुंची चकेरी पुलिस कार के थाने ले आई। मामले में पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में कार जूही निवासी शाकिब के नाम पर है, जो वाहन खरीद फरोख्त का काम करते हैं। वहीं, पुलिस अभी जांच की बात कह रही है।
न्यू चकेरी एयरपोर्ट पर दोपहर करीब दो बजे एक काली फिल्म लगी कार मुख्य गेट पर पहुंची। जहां पर वाहन इंट्री पर्ची लेने के बाद एक से बहुत तेज रफ्तार हो गई। जिसपर उसे सीआईएसएफ कर्मियों ने सूचना मिलते ही रोककर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में चकेरी के अहिरवां चौकी प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि एयर पोर्ट पर पहुंची एक काली फिल्म लगी कार को लाया गया है। उसमें एक ही नंबर की पांच नंबर प्लेट मिली है। जिसे वह आसानी से लगा व हटवा सकते हैं।
कार सवार युवकों ने पूछताछ में बताया कि उनके घर पर समारोह है, इसलिए वह एक रिश्तेदार (युवती) को लेने एयरपोर्ट आए थे। उन्होंने अपने शौक के लिए कार को मोडिफाई करवा रखा है। मामले में कार्रवाई पर चौकी प्रभारी का कहना है कि मामले में जांच चल रही है। वहीं चकेरी एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि मामला जानकारी में है, जांच की जा रही है।
क्यों थी इतनी जल्दी, जब कोई नहीं थी फ्लाइट
न्यू चकेरी एयरपोर्ट में कार के तेज रफ्तार घुसने का कारण किसी के गले नहीं उतर रहा है, एयरपोर्ट से जुडे कर्मियों के अनुसार जब कार दोपहर में तेज रफ्तार घुसी। इस दौरान उनकी कोई फ्लाइट भी नहीं लेट हो रही थी। इसके अंदाज को देखकर सभी सकते में आ गए। मामले के बाद चकेरी एयरपोर्ट गेट पर सुरक्षा व्यवस्था और चुस्त - दुरुस्त कर दी गई है। वहीं, जिस युवती को लेने कार सवार पहुंचे थे, उनसे भी सुरक्षा कर्मियों ने पूछताछ की। इसके बाद वह टैक्सी से रवाना हो गई। वहीं, कार समेत सवारो को लेकर पुलिस चकेरी पहुंची। पुलिस के अनुसार कार में संदिग्ध नहीं मिला है।
