जागरण संवाददाता, कानपुर। बॉलीवुड अभिनेता सनी कौशल मंगलवार को गांधी नगर में ई-रिक्शे में सफर करते नजर आए। उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसक बेताब दिखे। दरअसल, वह अपनी आगामी वेबसीरीज ‘बाराबंकी’ की शूटिंग के लिए शहर पहुंचे थे। गांधी नगर के अलवा पुराने एयरपोर्ट पर भी वेबसीरीज की शूटिंग की गई।

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली वेबसीरीज में बिपाशा बसु भी नजर आएंगी। लाइन प्रोड्यूसर मो. रिजवान अख्तर ने बताया कि यह एक पीरियड वेब सीरीज है। इसकी शूटिंग कानपुर के अलावा लखनऊ और बाराबंकी में भी होनी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को बिपाशा बसु के सीन भी शूट होने थे, लेकिन वह किन्हीं कारणों वश नहीं आ सकीं।