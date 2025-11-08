Language
    आत्महत्या के मामले में कोटा बनता जा रहा कानपुर, नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने दी जान

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:01 AM (IST)

    कानपुर के रावतपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने सुसाइड नोट में तनाव का जिक्र किया है और माता-पिता से माफी मांगी है। रूम पार्टनर के सूचना देने पर पुलिस ने शव को बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी,कल्याणपुर। तनाव में हूं, मुझे माफ करना, अम्मी अब्बू आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। सुसाइड नोट में यह लिखकर नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने रावतपुर के हितकारी नगर स्थित हास्टल में शुक्रवार दोपहर पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रुम पार्टनर के नमाज से वापस आने पर घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेसिस टीम ने शव को नीचे उतार कर घटना स्थल की जांच पड़ताल की।

    रामपुर जनपद के भंवरका निवासी मो. नजीर का 21 वर्षीय बेटा मो.आन रावतपुर के हितकारी नगर स्थित हास्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। चार दिन पहले ही वह हास्टल आया था। बरेली के पास रहने वाले रुम पार्टनर इमदाद हसन ने शुक्रवार दोपहर कान में इयरफोन लगाए मो.आन से जुमे की नमाज के लिए चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। नमाज से वापस आने पर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद मिला।

     

    इस पर इमदाद ने आवाज लगाई तो उसका भी कोई जवाब न पाकर उसने यूपी-112 पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद रावतपुर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा तो मो. आन का शव पंखे के सहारे फंदे पर लटकता मिला। जिसके बाद टीम ने शव को नीचे उतारा गया कमरे में पास में ही एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जिसमें आन ने लिखा था कि अम्मी, अब्बू माफ करना,मै बहुत तनाव में हूं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा,मैं जान दे रहा हू,इसका जिम्मेदार मै स्वयं हू।

     

    पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर कमरे का निरीक्षण कर छात्र का मोबाइल फोन कब्जे में लेने के साथ ही स्वजन को सूचना दी और कमरा बंद कर दिया। बेटे के मौत की खबर सुनकर स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। देर रात तक वह शहर पहुंचेगे शनिवार को आन का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रावतपुर थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि स्वजन को जानकारी दी गई है उनके आने और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।