आत्महत्या के मामले में कोटा बनता जा रहा कानपुर, नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने दी जान

संवाद सहयोगी,कल्याणपुर। तनाव में हूं, मुझे माफ करना, अम्मी अब्बू आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। सुसाइड नोट में यह लिखकर नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने रावतपुर के हितकारी नगर स्थित हास्टल में शुक्रवार दोपहर पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रुम पार्टनर के नमाज से वापस आने पर घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेसिस टीम ने शव को नीचे उतार कर घटना स्थल की जांच पड़ताल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



रामपुर जनपद के भंवरका निवासी मो. नजीर का 21 वर्षीय बेटा मो.आन रावतपुर के हितकारी नगर स्थित हास्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। चार दिन पहले ही वह हास्टल आया था। बरेली के पास रहने वाले रुम पार्टनर इमदाद हसन ने शुक्रवार दोपहर कान में इयरफोन लगाए मो.आन से जुमे की नमाज के लिए चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। नमाज से वापस आने पर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद मिला।

इस पर इमदाद ने आवाज लगाई तो उसका भी कोई जवाब न पाकर उसने यूपी-112 पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद रावतपुर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा तो मो. आन का शव पंखे के सहारे फंदे पर लटकता मिला। जिसके बाद टीम ने शव को नीचे उतारा गया कमरे में पास में ही एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जिसमें आन ने लिखा था कि अम्मी, अब्बू माफ करना,मै बहुत तनाव में हूं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा,मैं जान दे रहा हू,इसका जिम्मेदार मै स्वयं हू।