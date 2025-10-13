फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों के खतरनाक हमले से दहशत, पांच माह के बच्चे की हो चुकी है मौत

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में खेत पर गई वृद्धा पर कुत्ते के हमला बोला। इससे वृद्धा की आंख बाहर निकल आई। लोगों ने कुत्ते को मार डाला। बताया जा रहा है कि कुत्ता पागल है। उसने गाय और भैंस पर भी हमला कर दिया था। हालांकि कुत्ते के आतंक का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बच्चे सहित कई लोगों के परिवार को दर्द दे चुके हैं। बावजूद कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव रामनगर कुटरा निवासी पेंटर राजू कुशवाह का पांच माह का पुत्र धीरज सात अप्रैल को घर की झोपड़ी में पड़ी चारपाई पर लेटा था। तभी उसे कुत्ते उठा ले गए थे। कुत्ताें के काटने से धीरज की मौत हो गई थी।