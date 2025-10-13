Language
    फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों के खतरनाक हमले से दहशत, पांच माह के बच्चे की हो चुकी है मौत

    By Prashant Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:10 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है, जहां फतेहगढ़ में एक पांच माह के बच्चे की कुत्तों के काटने से मौत हो गई। इसके अतिरिक्त, कई अन्य गांवों में भी कुत्तों ने बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इन घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में खेत पर गई वृद्धा पर कुत्ते के हमला बोला। इससे वृद्धा की आंख बाहर निकल आई। लोगों ने कुत्ते को मार डाला। बताया जा रहा है कि कुत्ता पागल है। उसने गाय और भैंस पर भी हमला कर दिया था। हालांकि कुत्ते के आतंक का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बच्चे सहित कई लोगों के परिवार को दर्द दे चुके हैं। बावजूद कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव रामनगर कुटरा निवासी पेंटर राजू कुशवाह का पांच माह का पुत्र धीरज सात अप्रैल को घर की झोपड़ी में पड़ी चारपाई पर लेटा था। तभी उसे कुत्ते उठा ले गए थे। कुत्ताें के काटने से धीरज की मौत हो गई थी।

    यह लोग कुत्तों के हमले से हो चुके हैं गंभीर घायल

     

    • 10 फरवरी : कायमगंज के गांव मुड़ौल निवासी पंकज दुबे की 12 वर्षीय पुत्री आराध्या घर के पास स्थित एक दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। उसी दौरान एक कुत्ते ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कुत्ते ने बालिका के सीधे पैर का मांस नोच लिया था।
    • 12 अप्रैल : शहर के मुहल्ला दिल्ली ख्याली कूंंचा निवासी रामगोपाल वर्मा उर्फ कल्लू के सात वर्षीय पुत्र अभिनव व पक्कापुल निवासी रामदास की 14 वर्षीय पुत्री अंजली यादव पर कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया था।
    • 06 मई : कमालगंज के गांव सिंधौली निवासी राजीव कुमार का सात वर्षीय पुत्र रितिक पैदल अपने घर लौट रहा था। गांव में स्थित हनुमान मंदिर के पास कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर घायल कर दिया था।
    • 29 जून : कमालगंज के गांव गंगा कटरी में बसे गांव छीता कपूरापुर में टीले पर मंदिर में पूजा करने गए गांव के निवासी 70 वर्षीय वृद्ध बाबूराम पर कुत्तों ने हमला कर नाक नोच ली और आंख के पास का मांस निकाल लिया था। इसी दिन गांव के ही 27 वर्षीय प्रमोद कुमार पर कुत्तों ने हमला बोलकर पांच जगह काट लिया था। दोनों को गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था।
    • 04 जुलाई : कादरीगेट के गांव पापियापुर निवासी सुमन व सरला पर कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया था। कुत्तों को खदेड़ने पर इसी गांव के रामबाबू के पैर में कुत्तों ने काट लिया था।
    • 17 अगस्त : फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव हुसैनपुर नौखंडा निवासी संतोष का 10 वर्षीय पुत्र आनंद गांव में ही घर के बाहर खेल रहा था। तभी अचानक उस पर कुत्ते ने हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
    • 27 सितंबर : शमसाबाद के मुहल्ला मीरा दरवाजा में पागल कुत्ता ने घर के बाहर खेल रहे श्रीकांत के पांच वर्षीय पुत्र प्रांशु और पास में खड़े दुर्वेश कुमार, सोनू व अंकित को काटकर घायल कर दिया था। इसी कुत्ते ने ब्लाक रोड पर अखिलेश कुमार तथा 16 वर्षीय नंदिनी, मुहल्ला बाग निवासी रामबाबू, उनके सात्र वर्षीय पुत्र अभिजीत और कौशल के पांच वर्षीय पुत्र शोभित को काटकर घायल कर दिया था।