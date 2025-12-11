यात्रियों के लिए सिरदर्द बनीं स्पेशल ट्रेनें, गोविंदपुरी स्टेशन पर 41 घंटे लेट पहुंची बंगलुरु-गोमतीनगर स्पेशल

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को तीन दिसंबर से निरस्त कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है लेकिन इनकी लेटलतीफी से परेशानी बनी हुई है। ट्रेनें कई-कई घंटे लेट हो रही हैं। यह स्थिति लगातार बनी हुई है।

स्पेशल ट्रेनों का किराया लगभग 30 प्रतिशत अधिक होने के बाद भी ये सही समय पर स्टेशन नहीं पहुंच रही हैं। ट्रेनों की स्थिति यह है कि यह चार से 41 घंटे तक लेट हो रही है। स्पेशल ट्रेनों की लेट होने की सिलसिला प्रतिदिन का है।