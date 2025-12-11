यात्रियों के लिए सिरदर्द बनीं स्पेशल ट्रेनें, गोविंदपुरी स्टेशन पर 41 घंटे लेट पहुंची बंगलुरु-गोमतीनगर स्पेशल
कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर बंगलुरु-गोमतीनगर स्पेशल ट्रेन 41 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्पेशल ट्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को तीन दिसंबर से निरस्त कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है लेकिन इनकी लेटलतीफी से परेशानी बनी हुई है। ट्रेनें कई-कई घंटे लेट हो रही हैं। यह स्थिति लगातार बनी हुई है।
स्पेशल ट्रेनों का किराया लगभग 30 प्रतिशत अधिक होने के बाद भी ये सही समय पर स्टेशन नहीं पहुंच रही हैं। ट्रेनों की स्थिति यह है कि यह चार से 41 घंटे तक लेट हो रही है। स्पेशल ट्रेनों की लेट होने की सिलसिला प्रतिदिन का है।
ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। ट्रेन संख्या 06529 एसएमवीटी बंगलुरु-गोमतीनगर स्पेशल ट्रेन 41 घंटे लेट रही। इसे आठ दिसंबर को शाम 6:40 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचना था।
ट्रेन संख्या 05565 दरभंगा-आनंदविहार स्पेशल छह घंटे, ट्रेन संख्या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस तीन घंटे, ट्रेन संख्या 05588 गोरखपुर एलटीटी स्पेशल पांच घंटे, ट्रेन संख्या 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस 4:30 घंटे, ट्रेन संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल छह घंटे, ट्रेन संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल आठ घंटे लेट रहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।