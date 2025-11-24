Language
    SIR Updates: आयोग ने तलब की रिपोर्ट, पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों को लेकर जारी की ये गाइडलाइन

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    निर्वाचन आयोग ने एसआईआर अपडेट पर रिपोर्ट मांगी है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को फॉर्म भरकर जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम मतदाता सूची को सटीक बनाने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग इस प्रक्रिया की प्रगति पर नजर रख रहा है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। SIR Updates: विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों की सुस्ती लगातार उजागर हो रही है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) का फार्म केवल प्रारूप रूप में ही उपलब्ध कराया जाएगा, बाकी जिम्मेदारी पार्टियों की होगी। उन्हें स्वयं फार्म छपवाकर, पूरी जानकारी भरकर निर्धारित समय में जमा करना होगा। बावजूद इसके कई दल अभी तक चार हजार फार्म छपवाने के निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं।

    निर्वाचन कार्यालय का कहना है कि कई बार पार्टी पदाधिकारी उनसे छपे हुए फार्म उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि छपाई और वितरण की जिम्मेदारी पूरी तरह राजनीतिक दलों की ही रहेगी। बीएलए सूची को विधानसभावार प्रकाशित भी किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस बीच बीएलए की संख्या को लेकर जारी ताजा आंकड़े दलों की सक्रियता का हाल बयां कर रहे हैं।

     

    पूरे जिले में कुल 5186 बीएलए के नाम पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के 1867 और भाजपा के 3319 बीएलए शामिल हैं। बसपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने किसी भी विधानसभा में अब तक एक भी बीएलए फार्म भरकर नहीं दिया है। हालांकि पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को सूची उपलब्ध कराई है, लेकिन आयोग लगातार फार्म भरकर बीएलए की सूचना देने के लिए कहा है। 

     

    विधानसभावार सपा और भाजपा के बीएलए

    • बिल्हौर: सपा 432, भाजपा 433
    • बिठूर: सपा 416, भाजपा 416
    • कल्याणपुर: सपा 204, भाजपा 293
    • गोविंदनगर: सपा 61, भाजपा 314
    • सीसामऊ: सपा 49, भाजपा 160
    • आर्य नगर: सपा 170, भाजपा 190
    • किदवई नगर: सपा 345, भाजपा 350
    • छावनी: सपा 190, भाजपा 339
    • महाराजपुर: सपा 0, भाजपा 456
    • घाटमपुर: सपा 0, भाजपा 368



    नोट:: यह डेटा जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर है।


    राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को बीएलए फार्म का प्रारूप उपलब्ध करा दिया है। प्रत्येक बीएलए की विधानसभा और बूथवार सूचना फार्म में फोटो के साथ उपलब्ध करानी होगी, तभी बीएलए सूची मान्य होगी। फार्म छपवाकर जमा करने की जिम्मेदारी भी राजनीतिक पार्टियों की हैं।
    डा. विवेक चतुर्वेदी, एडीएम वित्त एवं राजस्व