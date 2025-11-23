SIR Update: यूपी के इस जिले में 91 हजार नाम मतदाता सूची से हटेंगे, जानें क्या है वजह

जागरण संवाददाता, कानपुर। SIR Update News: मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की केंद्रीय और राज्य निर्वाचन के अधिकारियों ने रविवार को आनलाइन समीक्षा की। इस दौरान गणना पत्रों की वापसी की धीमी प्रगति पर चुनाव आयोग ने कड़ा असंतोष व्यक्त किया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को बैठक में नहीं आने पर नोटिस जारी कर किया। जिले के 3538261 मतदाताओं में 35,34,962 के घरों में पहुंचे गणना पत्र पहुंच चुके हैं, जबकि 3299 ऐसे मतदाता हैं, जिनके पास अभी तक गणना पत्र नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए 10 विधानसभा क्षेत्र में 10 अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए गए।

जिले में 35 लाख से अधिक मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित होने के साथ ही वापस लेने के साथ ही आनलाइन अपलोड करना है, लेकिन डिजिटाइजेशन की गति काफी पीछे है। समीक्षा के दौरान पता चला कि करीब 28 हजार मृत मतदाता, 49 हजार घर छोड़कर जा चुके, 9 हजार डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए जा चुके हैं। अभी तक बीएलओ के सत्यापन में 91 हजार मतदाताओं के नाम हटाने योग्य पाए गए हैं। अभियान के दौरान गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में सुस्त रफ्तार होने पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वीरपाल को नोटिस जारी किया गया है।

भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वे न तो निर्वाचन बैठकों में उपस्थित होते हैं, न ही प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। 22 नवंबर को दूरभाष पर जानकारी मांगे जाने पर भी वे कोई विवरण नहीं दे सके। आयोग ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जिले की 10 विधानसभाओं में विशेष अधिकारी तैनात कर निगरानी और तेज कर दी गई है। बूथों में तैनात 3620 बीएलओ में 4,88,224 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हो चुका है, जो लक्ष्य की तुलना में काफी कम है।

विशेष अधिकारी करेंगे निगरानी, मुख्यालय छोड़ने पर रोक एसआइआर अभियान की स्थिति सुधारने और तेजी लाने के लिए सभी उपजिलाधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए गए हैं, उनके सहयोग के लिए 10 विधानसभा क्षेत्र में विशेष अधिकारियों को पुनरीक्षण कार्य में लगाया है। बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट, महाराजपुर और घाटमपुर विधानसभाओं में नगर निगम के जोनल स्वच्छता अधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को तैनात किया गया है।





इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से समन्वय बनाकर पुनरीक्षण से जुड़े बूथों का निरीक्षण करें, वहां मौजूद तकनीकी अथवा जनशक्ति की समस्याओं को तत्काल दूर कराएं और डिजिटाइजेशन की गति में वृद्धि सुनिश्चित करें।



आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह कार्य निर्वाचन आयोग की शीर्ष प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते।



