SIR Update:  एसआईआर को लेकर हंगामा, कानपुर में महिला बीएलओ को बीजेपी एजेंट बताकर फाड़े फार्म

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फार्म का वितरण करने के दौरान महिला बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से मारपीट की कोशिश की गई। एक परिवार के लोगों ने बीजेपी एजेंट बताते हुए फार्म छीनकर फाड़ दिए। विरोध पर मारने को दोड़े तो वह जान बचाकर भाग खड़ी हुई।

पुलिस ने बीएलओ की तहरीर पर सरकारी काम में बाधा, सरकारी कर्मी से मारपीट समेत अन्य धाराओं में एक ही परिवार के पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला दबौली वेस्ट बाबा की बगिया के पास का है।

दबौली निवासी राधा देवी की बीएलओ के तौर पर कार्य कर रही हैं। वह गोविंदनगर में घर-घर जाकर एसआइआर फार्म उपलब्ध करा रही हैं। राधा के मुताबिक, आठ नवंबर को दबौली वेस्ट बाबा की बगिया में रमेश सिंह चौहान के घर फार्म लेकर पहुंची थी। घर में मौजूद रमेश और उनकी पत्नी विजय कुमारी ने पहले उन्हें बीजेपी एजेंट बताया।

उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध पर फार्म छीनकर फाड़ दिए और हाथापाई करने की कोशिश की। वह जान बचाकर भागीं तो रमेश, उनकी पत्नी विजय कुमारी, बेटी ज्योति, सोनम और बेटा गौरव ने पीछा करके मारने का प्रयास किया। उन्होंने किसी तरह से गलियों से होकर भागकर खुद की जान बचाई।