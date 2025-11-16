Language
    SIR Update:  एसआईआर को लेकर हंगामा, कानपुर में महिला बीएलओ को बीजेपी एजेंट बताकर फाड़े फार्म

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:12 PM (IST)

    कानपुर में एसआईआर को लेकर विवाद हो गया। एक महिला बीएलओ पर भाजपा एजेंट होने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने हंगामा किया और एसआईआर फॉर्म फाड़ दिए। पांच लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फार्म का वितरण करने के दौरान महिला बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से मारपीट की कोशिश की गई। एक परिवार के लोगों ने बीजेपी एजेंट बताते हुए फार्म छीनकर फाड़ दिए। विरोध पर मारने को दोड़े तो वह जान बचाकर भाग खड़ी हुई।

    पुलिस ने बीएलओ की तहरीर पर सरकारी काम में बाधा, सरकारी कर्मी से मारपीट समेत अन्य धाराओं में एक ही परिवार के पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला दबौली वेस्ट बाबा की बगिया के पास का है।

     


    दबौली निवासी राधा देवी की बीएलओ के तौर पर कार्य कर रही हैं। वह गोविंदनगर में घर-घर जाकर एसआइआर फार्म उपलब्ध करा रही हैं। राधा के मुताबिक, आठ नवंबर को दबौली वेस्ट बाबा की बगिया में रमेश सिंह चौहान के घर फार्म लेकर पहुंची थी। घर में मौजूद रमेश और उनकी पत्नी विजय कुमारी ने पहले उन्हें बीजेपी एजेंट बताया।

     

     

    उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध पर फार्म छीनकर फाड़ दिए और हाथापाई करने की कोशिश की। वह जान बचाकर भागीं तो रमेश, उनकी पत्नी विजय कुमारी, बेटी ज्योति, सोनम और बेटा गौरव ने पीछा करके मारने का प्रयास किया। उन्होंने किसी तरह से गलियों से होकर भागकर खुद की जान बचाई।

     

     

    गोविंदनगर थानाप्रभारी रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

     

     

    इधर, भाजपा दक्षिण एसआइआर की निगरानी को बनाया वार रूम


    वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की भी त्रिस्तरीय निगरानी शुरू कर दी है। भाजपा दक्षिण अध्यक्ष शिवराम सिंह ने बताया कि मंडल, विधानसभा और जिला स्तर पर बने वार रूम से प्रतिदिन बीएलए–2 और बूथ समितियों से रिपोर्ट ली जा रही है। बताया कि बीएलओ के साथ घर-घर संपर्क कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और फर्जी व डुप्लीकेट नाम हटाने का अभियान तेज किया गया है। दो टीमें प्रतिदिन 10-10 कार्यकर्ताओं के साथ अभियान में सहयोग दिया जा रहा है।