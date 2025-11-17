SIR के लिए नौ बिंदुओं की देनी होगी सूचना, मतदाता यहां जानें पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मतदाता सूची को सटीक और त्रुटि रहित बनाने के लिए चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान एक करोड़ 40 लाख गणना और घोषणा पत्रों का वितरण होगा। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कार्य तेजी से किया जा रहा है। चार दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान को लेकर आयोग की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें मतदाता अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। वहीं गणना पत्र में नौ बिंदुओं पर दस्तावेज के आधार पर जानकारी मतदाता को देनी होगी।

3620 बूथ लेवल अधिकारी तैनात एसआइआर अभियान के दौरान कुल 35 लाख 38 हजार 261 मतदाताओं के घर जाकर एक करोड़ 40 लाख गणना पत्र और घोषणा पत्र घर-घर जाकर वितरित किए जाएंगे। इसके लिए जिले में तैनात 3620 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) जुटे हैं। अब तक 25 हजार से ज्यादा मतदाताओं के घरों तक गणना पत्र पहुंचाए जा चुके हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि अभियान की रफ्तार और पारदर्शिता पर निगरानी रखी जा सके।

ये सूचना दर्ज करनी होगी गणना पत्र में परिवार के सभी मतदाताओं का नाम, आयु, पता और अन्य विवरण दर्ज किए जाएंगे। गणना पत्र में नौ बिंदुओं की सूचना दर्ज करनी होगी। चार दिसंबर के बाद बीएलओ को गणना पत्र सूचनाएं भरने के साथ ही वापस भी करना होगा। जिन लोगों का नाम वर्ष 2003 तक की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनके दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से सत्यापन करके नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं, जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया के दौरान नोटिस भी परिवार के सदस्यों को जारी होंगे।

इसके बाद हटेगा मतदाता सूची से नाम परिवार के द्वारा पुष्टि करने के बाद ही सूची से मतदाता का नाम हटाया जाएगा। अभियान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 10 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और सभी का नाम सही पते के साथ दर्ज हो। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध तैयार हो।

गणना पत्र में देनी होगी यह जानकारी 1-जन्म तिथि प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर

2-आधार कार्ड

3-मोबाइल नंबर

4-माता, पिता, पत्नी और अन्य महिला सदस्य यदि घर में हैं तो उनका नाम और मतदाता पहचान संख्या

5-लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र का नाम

इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर करें शिकायत निर्वाचन आयोग ने एसआइआर अभियान में मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर (1950) जारी किया है। इस नंबर पर मतदाता अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मोबाइल नंबर बिल्हौर एसडीएम डा. संजीव दीक्षित 9454416386

बिठूर एसडीएम सदर अनुभव सिंह 9454416385

कल्याणपुर एसीएम आलोक गुप्ता 9454416406

गोविन्द नगर एसीएम राम शंकर 9454416407

सीसामऊ एसीएम यादवेंद्र सिंह बैस 9454416403

आर्यनगर एसीएम पुष्पेन्द्र कुमार 9454416404

किदवई नगर एसीएम भगत जी 9454416401

छावनी एसीएम ऋतुप्रिया 9454416402

महाराजपुर एसडीएम विवेक मिश्रा 9454416395

घाटमपुर एसडीएम अविचल प्रताप सिंह 9454416387