Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR Updates: एसआईआर को लेकर सूची में अधूरे नाम, मतदाता परेशान

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:38 PM (IST)

    कानपुर में एसआईआर फार्म भरने के दौरान मतदाताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि 2003 की मतदाता सूची में नाम गलत होना। नामों में अंतर के कारण दिक्कतें आ रही हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एसआइआर फार्म भरने के दौरान मतदाताओं के सामने समस्याएं आ रही हैं। वर्ष 2003 की सूची में किसी के पिता का नाम नहीं है तो किसी का सूची में शामिल नाम से मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में वे असमंजस में है कि फार्म किस तरह भरा जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    तहारत मंच की ओर से चलाए जा रहे एसआइआर जागरूकता अभियान के तहत बाबूपुरवा में शिविर लगाकर मतदाताओं के फार्म भरे गए। शिविर में बड़ी संख्या में मतदाता आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र लेकर आए। सैय्यद इंतजार हुसैन ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची से प्रपत्रों का मिलान करने पर मतदाताओं के नामों में अंतर आ रहा है।

     

    आधार कार्ड में अब्दुल रहमान नाम है लेकिन मतदाता सूची में अ रहमान लिखा। रुकय्या खातून के बजाय केवल रुकय्या लिखा है। जन्मतिथि को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। इसके लिए बीएलओ से संपर्क करने को कहा जा रहा है। शिविर में सैय्यद आले हुसैन, वसीम अहमद, इरफान खान आदि उपस्थित रहे।

     

    इधर, बीएलओ फार्म की दो प्रतियां न दें तो करें शिकायत

    एसआइआर के प्रथम चरण में केवल गणना पत्र जमा करना है। गणना पत्र में मतदाता की जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम एवं 2003 की मतदाता सूची से विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, मतदाता परिचयपत्र संख्या अंकित करना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में बीएलओ गणना पत्र की दो प्रतियों की जगह केवल एक प्रति दे रहे हैं। मतदाता गणनापत्र की दोनों प्रतियां प्राप्त करें। इनको जमा करते समय एक गणनापत्र में बीएलओ के हस्ताक्षर कराकर अपने पास रखें, एक बीएलओ को दें। अगर बीएलओ गणनापत्र की एक प्रति दें तो इसकी शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय में करें। एडीएम वित्त एवं राजस्व डाक्टर विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतगणना पत्र की दो प्रतियां देने के निर्देश दिए हैं। मतगणना पत्र को लेकर आने वाली शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।