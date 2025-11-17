SIR Updates: एसआईआर को लेकर सूची में अधूरे नाम, मतदाता परेशान

जागरण संवाददाता, कानपुर। एसआइआर फार्म भरने के दौरान मतदाताओं के सामने समस्याएं आ रही हैं। वर्ष 2003 की सूची में किसी के पिता का नाम नहीं है तो किसी का सूची में शामिल नाम से मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में वे असमंजस में है कि फार्म किस तरह भरा जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



तहारत मंच की ओर से चलाए जा रहे एसआइआर जागरूकता अभियान के तहत बाबूपुरवा में शिविर लगाकर मतदाताओं के फार्म भरे गए। शिविर में बड़ी संख्या में मतदाता आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र लेकर आए। सैय्यद इंतजार हुसैन ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची से प्रपत्रों का मिलान करने पर मतदाताओं के नामों में अंतर आ रहा है।

आधार कार्ड में अब्दुल रहमान नाम है लेकिन मतदाता सूची में अ रहमान लिखा। रुकय्या खातून के बजाय केवल रुकय्या लिखा है। जन्मतिथि को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। इसके लिए बीएलओ से संपर्क करने को कहा जा रहा है। शिविर में सैय्यद आले हुसैन, वसीम अहमद, इरफान खान आदि उपस्थित रहे।