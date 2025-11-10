कानपुर में SIR अभियान के तहत घर-घर गणना पत्र वितरण, तीन बार नहीं मिले तो चौथी बार दरवाजे पर रख जाएंगे बीएलओ

जागरण संवाददाता, कानपुर। मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) अभियान में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) लगातार घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना और घोषणा पत्र दे रहे हैं। इस अभियान के तहत जिले में कुल एक करोड़ 40 लाख गणना और घोषणा पत्र वितरित हो।

रविवार को विशेष अभियान के दौरान साढ़े तीन लाख मतदाताओं को गणना पत्र वितरित किए गए। वहीं चमनगंज में महिला बीएलओ से अभद्रता के मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईआरओ से रिपोर्ट मांगी हैं। रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये जानना जरूरी रविवार को 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3620 बीएलओ घर-घर जाकर साढ़े तीन लाख गणना पत्रों का रिकार्ड वितरण किया। वहीं आयोग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर तीन बार मतदाता अपने घर में नहीं मिलते हैं और मोबाइल पर संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता, तो चौथी बार में बीएलओ उनके दरवाजे से अंदर गणना पत्र को स्लिप अर्थात दरवाजे के नीचे से गणना पत्र घर के अंदर रख देंगे। इसके साथ ही बीएलओ घर किसी अन्य सदस्य को सूचित करना भी अनिवार्य होगा। बीएलओ अपने रिकॉर्ड में यह प्रविष्टि दर्ज करेंगे कि मतदाता अनुपस्थित पाया गया और गणना पत्र दरवाजे से स्लिप किया गया है।

दो-दो घंटे में बीएलओ वितरण की देते रहे जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त डा.विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि रविवार को विशेष अभियान के तहत जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में साढ़े तीन लाख से अधिक गणना पत्र वितरित किए गए। प्रत्येक विधानसभा में निर्वाचन कार्यालय का कंट्रोल रूम दो-दो घंटे के अंतराल पर बीएलओ से संपर्क कर अभियान की प्रगति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को छुट्टी के दिन भी बीएलओ को सक्रिय रखा गया, ताकि हर घर तक गणना पत्र की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इस बार उद्देश्य केवल गणना पत्र देना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी मतदाता का नाम गलत, दोहराव या विलोपन के कारण सूची से छूट न जाए।

महिला बीएलओ से अभद्रता का मामला, प्रशासन सख्त एसआइआर अभियान के दौरान शनिवार को चमनगंज में महिला बीएलओ से अभद्रता का मामला सामने आया था। इस मामले में एडीएम वित्त एवं राजस्व संबंधित ईआरओ एससीएम तृतीय यादवेंद्र सिंह बैस से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन कार्य में बाधा डालने जैसा गंभीर अपराध है। बीएलओ अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ अभद्रता की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ क्षेत्रों में गणना पत्र लेने से लोग हिचकिचा रहे हैं या गलतफहमी में हैं, जबकि यह अभियान किसी के पक्ष या विरोध में नहीं है। इसका मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज हो।