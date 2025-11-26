कानपुर में लिव इन का खौफनाक सच, प्रेमी ने साथ रह रही प्रेमिका की नाबालिग बेटी से की हैवानियत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में लिव इन रिलेशनशिप का एक खौफनाक सच सामने आया है। एक महिला के साथ रह रहे उसके प्रेमी ने हैवानियत की। महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की जानकारी मिलने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया।

दरअसल, जाजमऊ में एक महिला ने लिव इन में रह रहे प्रेमी पर 13 साल की बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर मुकदमा कराया है। आरोप है कि आरोपित एक साल तक बेटी से दुष्कर्म करता रहा। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी।



मूलरूप से दिल्ली पश्चिमी की रहने वाली महिला के मुताबिक करीब 15 साल पहले उसका विवाह विकास नाम के युवक से हुआ था, जिससे एक बेटा और एक बेटी हैं। आठ साल पहले पति विकास ने उसे छोड़ दिया और बेटे को अपने साथ ले गया। इसके बाद वह बेटी को लेकर जाजमऊ के जखई बाबा मुहल्ले में आकर किराए पर रहने लगी। वह मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात भेलपूरी का ठेला लगाने वाले अजीत से हुई।

बातचीत के दौरान उनके बीच करीबियां बढ़ गई। इसके बाद वह अजीत के साथ ही लिव इन में रहने लगी। आरोप है कि उसके काम पर जाने के बाद आरोपित अजीत उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। करीब एक साल तक उसने डरा-धमकाकर बेटी से दुष्कर्म किया। उसकी हरकतों से तंग आकर बेटी ने आपबीती बताई तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद जाकर पुलिस से शिकायत की।