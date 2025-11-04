Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घाटमपुर में मौरंग धुलाई केंद्रों पर छापा, एसडीएम ने दो को पकड़ा

    By Udyan Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    घाटमपुर में एसडीएम ने अवैध मौरंग धुलाई केंद्रों पर छापा मारा, जिसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए। अन्य लोग भागने में सफल रहे। एसडीएम ने पुलिस और अन्य विभागों को जांच के आदेश दिए हैं। आनुपुर और कुरियां में चल रहे इन केंद्रों पर कृषि कार्य के बजाय ट्यूबवेल का व्यापारिक उपयोग हो रहा था, जिससे भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा था। एसडीएम ने बताया कि ऐसे केंद्रों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

     मौरंग धुलाई केंद्रों पर छापा। प्रशासन

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर। उपजिलाधिकारी ने सोमवार रात एक बार फिर से अवैध रूप से संचालित मौरंग धुलाई केंद्रों पर छापा मारा। इस दौरान दो लोगों को मौके से पकड़ा भी गया, जबकि अन्य भाग निकले। उन्हें पुलिस को सौंपा गया। उपजिलाधिकारी ने पुलिस, विद्युत, भूगर्भ जल और खनिज विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    उपजिलाधिकारी अबिचल प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें आनुपुर में हाईवे किनारे रात को अवैध रूप से चल रहे मौरंग धुलाई केंद्र की सूचना मिली थी। सोमवार रात वहां छापा मारा गया। धुलाई केंद्र बंद कराकर उसे चलाने वाले दो सहमालिकों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। बताया गया कि यह केंद्र विदित सचान उर्फ चिंटू सचान का है। साथ ही उसके भाई भी केंद्र संचालित करते हैं। उपजिलाधिकारी ने सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही कुरियां में चल रहे धुलाई केंद्र पर भी छापा मारा गया। यहां पर केंद्र चलाने वाले भाग निकले।

    उपजिलाधिकारी ने कुरियां चौकी प्रभारी को केंद्र चलाने वाले की तलाश करने और कार्रवाई करने को कहा है। कृषि कार्य के बजाए ट्यूबवेल का उपयोग व्यापारिक उद्देश्य से किया जा रहा है। इसलिए एसडीओ को भी जांच करने को कहा है। उपजिलाधिकारी ने पुलिस, भूगर्भ जल विभाग तथा खान अधिकारी को समस्त तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सजेती इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों लोगों का शांतिभंग में चालान किया गया है।


    मौरंग धुलाई केंद्र अवैध रूप से संचालित हैं। इनमें अंधाधुंध भूगर्भ जल का दोहन होता है और पानी गिराते हुए चलने वाले डंपर सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ी समस्या पैदा करते हैं। यह आमजन से जुड़ी हुई समस्या बन गयी है, जिसके विरुद्ध अभियान लगातार चलता रहेगा।
    -अबिचल प्रताप सिंह, एसडीएम घाटमपुर