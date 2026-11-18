जागरण संवाददाता, कानपुर। कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल के बेटे संभव खंडेलवाल की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पिता ने बेटे की महिला मित्र, उसके मामा समेत परिवार के खिलाफ बिठूर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। बिठूर के रुद्राग्रीन अपार्टमेंट में शनिवार दोपहर कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल के इकलौते बेटे संभव की करीब 70 फीट से पीठ के बल गिरकर मौत हो गई थी।

आरोप है कि युवती के मामा ने बीते माह बेटे से झगड़ा कर अपार्टमेंट में आने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसे साजिश के तहत बुलाकर हत्या करके दुर्घटना दर्शायी गई है। उसके मोबाइल फोन से भी छेड़छाड़ की। नीचे गिरने से उसका चश्मा, मोबाइल फोन व घड़ी क्षतिग्रस्त नहीं हुए। जबकि पुलिस ने आरोपित परिवार, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों व सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर इसे हादसा ही माना है। फिलहाल पुलिस अब एक बार फिर नए सिरे से जांच करेगी।

कौशलपुरी निवासी विशाल खंडेलवाल की गुरु कृपा पेपर ट्रेडिंग नाम से फर्म है। परिवार में पत्नी प्रीति, शादीशुदा बेटी काव्या व 22 वर्षीय इकलौता बेटा संभव थे। विशाल खंडेलवाल के मुताबिक, संभव 14 नवंबर की दोपहर करीब दो से ढाई बजे के बीच त्योहार पर कार से मित्रों से मुलाकात करने जाने की बात कहकर निकला था।

शाम करीब 4:05 बजे उनके पास रुद्राग्रीन अपार्टमेंट के टावर-2 के एक फ्लैट में रहने वाले युवक ने बेटे के मोबाइल फोन से बताया कि संभव उसकी बालकनी से गिरकर घायल हो गया है। बिठूर के सिंहपुर स्थित पारस अस्पताल पहुंचो। वह अस्पताल पहुंचे तो डाक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में फोन करने वाला युवक, उसकी बहन, बहन की बेटी व बेटा भी थे।

घटना के संबंध में उनसे पूछताछ की गई। उन लोगों ने बताया कि संभव फ्लैट में बच्चे के साथ वालीबाल खेल रहा था। खेलते हुए बालकनी में पहुंचा, जहां दीपावली के दीयों का तेल फैला था। फिसलने से वह तीन फीट ऊंची रेलिंग पार कर गिर गया, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। आरोप है कि उनके परिवार के अलग-अलग लोगों से पूछताछ करने पर भिन्नताएं मिलीं। बेटे को साजिशन बुलाकर उन सभी लोगों ने हत्या कर दुर्घटना दर्शायी है।