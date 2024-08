Train: कानपुर में पटरी से उतरी साबरमती एक्सप्रेस, मौके पर यात्रियों को लेने पहुंची बसें; कोई हताहत नहीं

एएनआई, कानपुर। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर सामने आई है। वहीं, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं, इस मामले पर भारतीय रेलवे ने कहा कि ट्रेन संख्या 19168, साबरमती एक्सप्रेस, कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच एक ब्लॉक सेक्शन में पटरी से उतर गई। घटनास्थल से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए बसें साइट पर पहुंच गई हैं।

Uttar Pradesh | Train number 19168, Sabarmati Express derailed in a block section between Kanpur and Bhimsen station. No injuries to anyone were reported from the site. Buses have reached the site to take the passengers to Kanpur: Indian Railways



(Source - Indian Railways) pic.twitter.com/vYGmTgDthv