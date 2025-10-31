Run for Unity: कानपुर ने लौह पुरुष की जयंती पर दिया अनूठा संदेश, एक साथ खूब दौड़े
पुलिस अधिकारियों ने एक साथ दौड़कर एकता और अखंडता का संदेश दिया। इस पहल का उद्देश्य समाज में सौहार्द और भाईचारा बढ़ाना है। पुलिस विभाग ने इस कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को एक साथ मिलकर देश की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। यह एकता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था।
जागरण संवाददाता, कानपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती शुक्रवार को नगर में जगह-जगह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कमिश्नरेट पुलिस के सभी जोन में रन फार यूनिटी का आयोजन हुआ। ग्रीन पार्क गेट नंर 2ए से पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध-मुख्यालय विनोद कुमार सिंह समेत पुलिस अधिकारियों ने एक साथ दौड़ लगाई और एकता-अखंडता व सद्भावना का संदेश दिया।
ग्रीन पार्क से आयोजित रन फार यूनिटी में शामिल सभी धर्मों के प्रतिनिधि। जागरण
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने फजलगंज के दर्शनपुरवा चौराहे से इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मियों के साथ दौड़ गई। इसी तरह से रतनलाल नगर स्थित हरमिलाप मिशन स्कूल में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई।
यहां डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने भी एकता और अखंडता का संदेश दिया। स्कूल में डेढ़ किलोमीटर की मैराथन आयोजित हुई। इस मौके पर एसीपी बाबूपुरवा दिलीप सिंह भी मौजूद रहे।
वहीं, डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने सीएसजेएमयू में सरदार पटेल की जयंती मनाई और रन फार यूनिटी आयोजित किया।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देय राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद कर राष्ट्रीय एकता की भावना कोे मजबूत बनाने का प्रयास करना है। इसी तरह से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भी आयोजन हुए।
भाजपा ने भी मनाई लौह पुरुष की जयंती
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा नेता ललित मिश्रा के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर इंदिरा नगर बूथ पर बुद्धा पार्क मोड इंदिरा नगर मे जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सरदार पटेल जी को दृढ़ निश्चायी और टर्मिनस की योद्धा बताया गया। कहा गया, राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल की माहिती भूमिका है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल मिश्रा, राहुल मिश्रा, वीरू श्रीवास्तव, सोनू यादव, कासिम अली, अजय नागर, सूरज अग्निहोत्री, राकेश कुमार जायसवाल, अनिल कुमार शर्मा, राधेश्याम कश्यप, करण अग्निहोत्री, गोपाल मिश्रा, मनोज मिश्रा, गोपाल त्रिवेदी आदि लोग उपस्थित रहे।
