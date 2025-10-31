Run for Unity: कानपुर ने लौह पुरुष की जयंती पर दिया अनूठा संदेश, एक साथ खूब दौड़े

जागरण संवाददाता, कानपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती शुक्रवार को नगर में जगह-जगह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कमिश्नरेट पुलिस के सभी जोन में रन फार यूनिटी का आयोजन हुआ। ग्रीन पार्क गेट नंर 2ए से पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध-मुख्यालय विनोद कुमार सिंह समेत पुलिस अधिकारियों ने एक साथ दौड़ लगाई और एकता-अखंडता व सद्भावना का संदेश दिया।

ग्रीन पार्क से आयोजित रन फार यूनिटी में शामिल सभी धर्मों के प्रतिनिधि। जागरण



डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने फजलगंज के दर्शनपुरवा चौराहे से इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मियों के साथ दौड़ गई। इसी तरह से रतनलाल नगर स्थित हरमिलाप मिशन स्कूल में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई।

ग्रीन पार्क से आयोजित रन फार यूनिटी में शामिल जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन समेत अन्य अधिकारी। जागरण

यहां डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने भी एकता और अखंडता का संदेश दिया। स्कूल में डेढ़ किलोमीटर की मैराथन आयोजित हुई। इस मौके पर एसीपी बाबूपुरवा दिलीप सिंह भी मौजूद रहे।

ग्रीन पार्क से आयोजित रन फार यूनिटी में शामिल पुलिस कर्मी। जागरण

वहीं, डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने सीएसजेएमयू में सरदार पटेल की जयंती मनाई और रन फार यूनिटी आयोजित किया।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देय राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद कर राष्ट्रीय एकता की भावना कोे मजबूत बनाने का प्रयास करना है। इसी तरह से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भी आयोजन हुए।