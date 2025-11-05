हमीरपुर में यमुना पुल पर रोडवेज बस खराब, एक घंटे तक दस किमी कानपुर हाईवे जाम
हमीरपुर में यमुना पुल पर रोडवेज बस खराब होने से कानपुर हाईवे पर दस किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। यात्रियों को भारी परेशानी हुई और वे गर्मी में बेहाल रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया और बस को हटाने की कोशिश की, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। यमुना पुल पर महोबा डिपो की रोडवेज बस खराब होने से एक बार फिर से कानपुर सागर हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। जाम लगने के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस में करेंट न आने के कारण जाम में फंसे लोगों ने किसी तरह से बस को धक्का मारकर पुल पार कराया। जिसके बाद जाम खुल सका। इस दौरान करीब एक घंटे तक लगभग दस किमी.कानपुर सागर हाईवे जाम रहा। ऐसे में कई लोग पैदल चलने के लिए भी मजबूर हुए। मौके पर पहुंची यातायात टीम ने वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया। जिसके बाद वाहनों का संचालन हो सका।
महोबा डिपो की थी बस
बुधवार की सुबह करीब साढ़े 11 बजे कानपुर सागर हाईवे स्थित यमुना पुल पर हमीरपुर से कानपुर की ओर जा रही महोबा डिपो की बस में खराबी आ गई। बस में करेंट न आने के कारण यात्रियों से भरी बस पुल पर खड़ी गई। चालक ने बस स्टार्ट करने का काफी प्रयास किया लेकिन बस चालू नही हो सकी। पुल पर बस खड़ी होने से कुछ ही देर में कानपुर सागर हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लगना शुरू हो गया और देखते ही देखते हालात यह हो गए कि यह जाम रामपुर मोड़ से लेकर कुछेछा तक करीब दस किलोमीटर के आसपास पहुंच गया।
धक्का मारकर हटाई गई बस
इस दौरान जाम में फंसे लोगों ने बस को धक्का मारा और पुल पार कर कानपुर की तरफ ले गए। जिसके बाद वाहनों का संचालन शुरू हो सका। करीब एक घंटे तक लगे इस जाम में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस में बैठी सवारियों को बस खराबी के कारण दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। इस दौरान बस में करीब 20 से 25 सवारी थीं। जाम की सूचना मिलने पर यातायात टीम भी मौके पर पहुंची और वाहनों का संचालन शुरू कराया। जाम के कारण कई लोग पैदल चलने के लिए मजबूर रहे। यह जाम सुबह साढ़े 11 बजे से करीब साढ़े 12 बजे तक लगा रहा। यातायात प्रभारी हरवेंद्र सिंह ने बताया कि रोडवेज बस खराब होने के कारण जाम की समस्या हुई थी। बस हटवाकर जाम खुलवाया गया। अब वाहनों का संचालन हो रहा है।
इधर, चित्रकूट में बरगढ़ घाटी में ट्रेलर खराब होने से हाईवे पर लगा एक किमी जाम, एंबुलेंस फंसी
झांसी-मीरजापुर हाईवे पर बुधवार शाम बरगढ़ घाटी के पास एक ट्रेलर खराब हो जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। शाम करीब सात बजे हुए इस हादसे के बाद करीब एक किलोमीटर तक भीषण जाम लग गया, जिससे राहगीरों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में एंबुलेंस, बसें, ट्रक, कार और लोडर फंसे रहे। कई यात्री तो अपने वाहनों से उतरकर पैदल ही रास्ता पार करते नजर आए।
बरगढ़ थाना प्रभारी शिवआसरे ने बताया कि प्रयागराज की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक घाटी के घुमावदार मोड़ पर बंद हो गया। डीजल टंकी और इंजन के पाइप का संपर्क टूटने से ट्रेलर पिछड़ गया और बीच सड़क पर तिरछा खड़ा हो गया। इसी दौरान पीछे से आ रही बोलेरो को बचाने के प्रयास में ट्रेलर पूरी तरह हाईवे पर अटक गया। सूचना मिलते ही बरगढ़ और मऊ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत और ट्रेलर में डीजल भरवाने के बाद वाहन को हटाया गया। रात आठ बजे के बाद जाम खुलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि घाटी क्षेत्र में यातायात सुचारु रखने के लिए स्थायी प्रबंध किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचा जा सके।
