    Ranji Trophy : कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में उप्र की नगालैंड पर धमाकेदार जीत, पारी व 265 रन से हराया

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:20 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने नागालैंड को एक पारी और 265 रनों से हराया। उत्तर प्रदेश के शानदार प्रदर्शन, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, के चलते टीम ने बड़ी जीत दर्ज की। ग्रीन पार्क में दर्शकों ने भी मैच का भरपूर आनंद लिया।

    ग्रीन पार्क स्टेडियम में उत्तर प्रदेश और नगालैंड टीम के बीच चल रहे मुकाबले में नगालैंड टीम के खिलाड़ियों को आउट करने केे बाद एक दूसरे को बधाई देते उत्तर प्रदेश टीम के खिलाड़ी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रणजी ट्राफी में उप्र की जीत का इंतजार घरेलू मैदान ग्रीन पार्क में पूरा हुआ। नए सीजन में आंध्र प्रदेश व ओडिशा से ड्रा तथा बड़ौदा से मुकाबला वर्षा में धुल जाने के बाद उप्र ने नगालैंड पर पारी व 265 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज की। पहली पारी में छह विकेट पर 535 रन बनाकर पारी घोषित कर उप्र की टीम ने नगालैंड को पहली पारी में 117 व दूसरी पारी में 153 रनों पर समेट दिया।

    बल्लेबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन के उप्र के गेंदबाजों ने नगालैंड के बल्लेबाजों को पिच पर टिकने नहीं दिया और मैच के तीसरे दिन उप्र ने 16 विकेट लेकर आसान जीत दर्ज की। वर्ष 2019 में उप्र की टीम ने आखिरी बार ग्रीन पार्क स्टेडियम में गोवा पर जीत हासिल की थी। तब से चला आ रहा टीम की जीत का इंतजार सोमवार को नगालैंड के खिलाफ पूरा हुआ।

     

    इस जीत से उप्र की टीम ने बोनस अंक सहित कुल सात अंक अपने नाम किए। अब इलीट ग्रुप-ए में उप्र के 14 अंक हो गए हैं। उप्र का पांचवां मुकाबला 16 से 19 नवंबर को तमिलनाडु के खिलाफ कोयंबटूर में होगा।


    सोमवार को मैच के तीसरे दिन 77 पर चार विकेट से आगे खेलने उतरे नगालैंड के बल्लेबाजों पर उप्र की गेंदबाजी का कहर टूटा। तीसरे दिन के पहले सत्र में महज 40 रन पर नगालैंड के शेष छह बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। तेज गेंदबाज शिवम मावी, आकिब खान ने शुरुआती ओवरों में तीन विकेट लेकर नगालैंड मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। निश्चल (47) पर मावी का शिकार हुए।

     

    दूसरे छोर पर नगालैंड के कप्तान जानथन (4) को आकिब ने आउट किया। इसके बाद युगंधर (0), इमलीबती (0) पर मावी, रोनित (5) पर कुनाल त्यागी व वीनो जी (9) पर शिवम शर्मा का शिकार हुए। गेंदबाजी में उप्र की ओर से शिवम मावी ने पांच, शिवम शर्मा व आकिब खान ने दो-दो तथा कुनाल त्यागी ने एक विकेट चटकाया।

     

    दूसरी पारी में भी फ्लाप रहे नगालैंड के बल्लेबाज

    पहली पारी में उप्र के सामने महज 117 रनों पर ढेर होने के बाद दूसरी पारी में नगालैंड की शुरुआत खास नहीं रही। सलामी बल्लेबाज सेडेजहाली रुपेरो (15) व निश्चल डी (23) पर उप्र के कप्तान करन की फिरकी में फंसे। 31 के योग पर दो विकेट गिर जाने के बाद एन मोजुई (0) व कप्तान जानथन (1) पर आकिब की रफ्तार को पड़ने में असफल रहे और विकेट के पीछे आर्यन जुयाल के हाथों कैच हुए। लगातार गिरते विकेटों के बीच विकेट कीपर बल्लेबाज चेतन बिष्ट (53) ने काफी हद तक पारी को संभाला। हालांकि दूसरे छोर पर हेम (2) पर करन की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। इसके बाद इमलीबती (18) पर शिवम शर्मा की फिरकी में फंसे। शिवम ने इमलीबती के बाद चेतन बिष्ट (53), वीनो जी (0) व सौरभ (1) को आउट किया। रोनित (12) पर एक छोर पर नाबाद रहे।

     

     

    शतक के साथ पांच विकेट लेकर मावी बने मैन आफ द मैच


    नगालैंड के खिलाफ मैच के दूसरे दिन आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे आलराउंडर शिवम मावी ने 87 गेंदों पर 10 चौके व पांच छक्कों की मदद से 101 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को 535 के योग तक पहुंचाया था। बल्लेबाजी में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद मावी ने गेंदबाजी में रफ्तार व सटीक लेंथ से नगालैंड के बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरी। मावी ने 12.1 ओवर की गेंदबाजी में तीन मेडन ओवर डालकर 25 रन खर्च किए और पांच विकेट अपने खाते में डाले। मैच में मावी के आलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया।