कानपुर के ग्रीनपार्क में रणजी का रण : 409 पर उप्र ने घोषित की पारी, 166 की बढ़त

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में उप्र और ओडिशा के बीच रणजी ट्राफी मुकाबले में चौथे दिन का खेल करीब 45 मिनट देरी से शुरू हुआ। मंगलवार को पिच पर आते ही विप्रराज 31 और शिवम मावी 12 तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया है। उप्र ने छह विकेट के नुकसान पर 409 रन बनाकर पारी घोषित कर दी है। उप्र की ओडिशा पर 166 रनों की बढ़त है।

अब उप्र की टीम मैच के अंतिम दिन जीत के इरादे से उतरेगी। इससे पहले सोमवार को दोपहर बाद से मौसम में हुए बदलाव और हल्की वर्षा के कारण महज 42 ओवर का ही खेल हो पाया था। इसमें उप्र की टीम ने कप्तान करन शर्मा (121) और रिटायर्ड हर्ट हुए आराध्य यादव (101) की धमाकेदार पारियों ओडिशा पर शिकंजा कस था। ओडिशा के पहली पारी में 243 रनों के जवाब में तीसरे दिन वर्षा के कारण प्रभावित हुए मुकाबले में उप्र की टीम ने छह विकेट के नुकसान पर 380 रन बना लिए हैं। पिच पर विप्रराज (14) पर डटे हुए हैं। उप्र की ओडिशा पर कुल बढ़त 137 रनों की हो गई है। मंगलवार को मैच के चौथे और अंतिम दिन कवर पर जमा पानी को हटाने के चलते मैच में 45 मिनट की देरी हो रही है।