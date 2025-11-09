Language
    रणजी का रण : उप्र ने 535 रन पर घोषित की पारी, नगालैंड के गिरे चार विकेट

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश ने नगालैंड के खिलाफ 535 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में, नगालैंड की शुरुआत निराशाजनक रही और उसने अपने शुरुआती चार विकेट जल्दी खो दिए। उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नगालैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। मैच में उत्तर प्रदेश की स्थिति मजबूत है।

    पगबाधा की अपील करते उत्तर प्रदेश टीम के गेंदबाज कुनाल। शतक पूरा होने के बाद बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार करते उत्तर प्रदेश टीम के बल्लेबाज शिवम मावी। साथ में 185 रन बनाने वाले बल्लेबाज माधव। फोटो: धीरज गुप्ता

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के ग्रीन पार्क में उत्तर प्रदेश और नगालैंड के बीच खेले जा रहे रणजी मैच के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश टीम की अच्छी शुरुआत रही।  रणजी ट्राफी सीजन में पहली जीत की तलाश कर रही उप्र की टीम ने नगालैंड पर दूसरे दिन ही पकड़ मजबूत कर ली है। पहली पारी में माधव कौशिक (185) नाबाद, आर्यन जुयाल (140) व आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शिवम मावी (101) की दमदार पारियों के बदौलत उप्र ने छह विकेट पर 535 रन बनाकर पारी घोषित की।

    नगालैंड के चार बल्लेबाज आउट

    बल्लेबाजों के बाद उप्र के गेंदबाजों ने दूसरे दिन सटीक लेंथ का परिचय देते हुए महज 77 के योग पर नगालैंड के चार बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी है। नगालैंड अभी भी उप्र से पहली पारी के आधार पर 458 रन पीछे चल रहा है। अब तीसरे दिन उप्र के गेंदबाजों के सामने नगालैंड के बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा होगी।

     

    आर्यन ने 140 रन बनाए

    रविवार को एक विकेट के नुकसान पर 301 रनों से आगे खेलते हुए माधव कौशिक व आर्यन जुयाल ने उप्र की पारी को आगे बढ़ाया। तेजी से रन बनाने के चक्कर में आर्यन (140) पर इमलीबती की गेंद पर पवेलियन लौटे। इसके बाद शतक लगाकर खेल रहे माधव का साथ देने आए कप्तान करन शर्मा (17) कुछ खास नहीं कर पाए। वे आर जानथन की गेंद पर रोनित मोरे को कैच दे बैठे। कप्तान को सस्ते में आउट करने के बाद जानथन ने आराध्य यादव (14), प्रियम गर्ग (4) व प्रशांतवीर (1) को आउट कर उप्र की बड़े स्कोर की उम्मीद पर विराम लगा दिया।

     

    शिवम मावी ने संभाली पारी

    इसके बाद एक छोर पर डटे माधव कौशिक को आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शिवम मावी का साथ मिला। एक छोर पर माधव ने संभलकर खेलते हुए पारी को संभाला। वहीं, दूसरे छोर पर शिवम ने तेजी से रन बटोरना शुरू किया। शिवम ने 87 गेंदों पर 10 चौके व पांच छक्कों की मदद से 101 रनों की शतकीय पारी खेली। दूसरे छोर पर उनके साथ माधव कौशिक (185) रन बनाकर नाबाद रहे। नगालैंड की ओर से गेंदबाजी में इमलीबती ने दो व कप्तान आफ स्पिनर आर जानथन ने चार विकेट झटके।

     

    नगालैंड की पारी डगमगाई

    उप्र के 535 रनों के जवाब में नगालैंड की पारी 26 ओवर के खेल में ही डगमगा गई। महज 77 के योग पर नगालैंड के शीर्ष चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। सलामी बल्लेबाज एन मोजुई (2) पर आकिब खान का शिकार हुए। इसके बाद बल्लेबाजी में शतक लगाने वाले आलराउंडर शिवम मावी ने सटीक लेंथ पर गेंदबाजी कर सेडेजहाली रुपेरो (15) व हेम (8) को आउट किया। नगालैंड का चौथा विकेट विकेट कीपर बल्लेबाज चेतन बिष्ट (7) के रूप में गिरा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक सलामी बल्लेबाज डी निश्चल (42) व कप्तान आर जानथन (0) पर खेल रहे हैं।