रणजी का रण: दूसरे दिन का खेल शुरू, रशीद ने लगाया शतक, आंध्र प्रदेश 300 के पार

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क में रणजीट्राफी मुकाबले के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश की टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 289 रनों के आगे खेलना शुरू कर दिया है। 92 ओवर में आंध्र प्रदेश की टीम दूसरे दिन 302 रन तक पहुंच गई है। बल्लेबाज एसकेरशीद ने अपना शतक पूरा कर लिया है। वे 214 गेंदों पर 103 रन बनाकर खेल रहे हैं।

दूसरे छोर पर उनका साथ करनशिंदे तीन रन बनाकर दे रहे हैं। मैच के 86वें ओवर में उप्र टीम ने नई गेंद लेने का निर्णय लिया। जिसे आकिब ने सही साबित किया और पूरे दिन उप्र की गेंदबाजों की धुनाई करने वाले भरत को दूसरी स्पिल पर माधव कौशिक के हाथों कैच कराया। इसी ओवर में आकिब ने आंध्र प्रदेश के कप्तान रिक्कीभुई को क्लीनबोल्ड कर उप्र को फिर से मैच में मजबूत कर दिया था।

इससे पहले बुधवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजीट्राफी मुकाबले में आंध्र प्रदेश के कप्तान रिक्कीभुई ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। कप्तान के निर्णय को विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत और सलामी बल्लेबाज अभिषेक रेड्डी ने सही साबित किया।

अभिषेक (36) के योग पर स्पिनरविप्रराज की फिरकी में फंसे और विकेट के पीछे आर्यनजुयाल के हाथों कैच हुए। 93 रन पर एक विकेट गिर जाने के बाद टीम के आंध्र प्रदेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी केएस भरत और एसकेरशीद ने पारी को संभाला। भरत और रशीद की जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 194 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत किया।