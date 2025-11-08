Ranji Match: उत्तर प्रदेश ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला, 14 ओवर में 53 रन बिना किसी नुकसान के

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्राफी मुकाबले में नगालैंड के खिलाफ उप्र की टीम ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इस फैसले को सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी 27 व माधव कौशिक 22 ने सही साबित किया। उप्र की टीम 14 ओवर में बिना किसी नुकसान के 53 रन बना चुकी है। उप्र को इस मुकाबले में सीजन की पहली जीत का इंतजार है।

दरअसल, ओडिशा व आंध्र प्रदेश के खिलाफ ड्रा खेलने के बाद अब उप्र जीत सीजन की पहली जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहेगी। बड़ौदा के खिलाफ वर्षा में मुकाबला धुल जाने के बाद तीन मैच में सात अंक हासिल कर उप्र की टीम इलीट ग्रुप ए में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है।

वहीं, इलीट ग्रुप ए में ही नगालैंड तीन मैच में एक अंक हासिल कर आठवें पायदान काबिज है। उप्र के लिए इस मुकाबले में जीत ही आगे की राह को आसान करेगी। शनिवार को सुबह साढ़े नौ बजे से बल्लेबाजों की मददगार पिच नंबर सात पर होने वाले मुकाबले में घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए उप्र नगालैंड पर बड़ी जीत हासिल करने उतरी।

शुक्रवार को ग्रीन पार्क में अभ्यास विकेट पर उप्र और नगालैंड के खिलाड़ी जमकर अभ्यास करते दिखे। उप्र के खिलाड़ी मुख्य कोच अरविंद कपूर व सहायक कोच मो. आमिर की देखरेख में नेट्स पर डटकर बल्लेबाजी का अभ्यास किया। कप्तान करन शर्मा, आर्यन जुयाल, अभिषेक गोस्वामी, आराध्य यादव, माधव कौशिक ने बड़े शाट लगाने का अभ्यास किया। दूसरी ओर तेज गेंदबाज शिवम मावी व कुनाल त्यागी तथा स्पिनर शिवम शर्मा व प्रशांतवीर ने पिच से मदद खोजते दिखे। इसी प्रकार नगालैंड की टीम के खिलाड़ियों ने मैच से पहले मिले अभ्यास के मौके को जमकर भुनाया। नगालैंड के कप्तान जोनार्थन, चेतन बिष्ट, मोजुई ने नेट्स पर बल्लेबाजी कर पिच को पढ़ने की कोशिश की।