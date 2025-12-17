Railway News: वंदेभारत सहित 39 ट्रेनें कोहरे की वजह से 16 घंटे तक लेट, यहां देखें पूरी देरी से चल रहीं ट्रेनों की सूची

जागरण संवाददाता, कानपुर। Indian railways news: रेलवे ने कोहरे की वजह से कई नियमित ट्रेनों को बंद कर दिया है। स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इनका किराया भी ज्यादा है। लेकिन कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। स्पेशल ट्रेनों का किराया अधिक होने के बाद भी ये घंटों देरी से पहुंच रही हैं। इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों में नाराजगी बनी हुई है। नियमित ट्रेनों से 30 प्रतिशत अधिक किराया देने के बावजूद उनका सफर सुहाना नहीं हो रहा है।

कोहरे के चलते ट्रेनें लेट लतीफी का शिकार हो रही हैं। ट्रेनें घंटों देरी से पहुंच रही है। ट्रेनों की लेट लतीफी यात्रियों पर भारी पड़ रही है। सुबह पहुंचने वाली ट्रेनें दोपहर व शाम तक पहुंच रही है। स्पेशल ट्रेनों के साथ नियमित ट्रेनों की लेट लतीफी भी जारी है। यात्री रेलवे के एक्स एकाउंट पर शिकायत कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। बुधवार को वंदेभारत, भागलपुर, 39 ट्रेनें लेट रहीं। 1954 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।



मैदानी इलाकों पर ज्यादा असर सर्दी की वजह से मैदानी इलाकों में घना कोहरा होने लगा है। दृश्यता बहुत कम हो गई है। इसका असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। रेलवे ने सर्दी को देखते हुए कई ट्रेनों को दिसंबर से फरवरी के बीच निरस्त कर दिया है। जिन रूटों पर ट्रेनों को निरस्त किया गया हैं, वहां स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नियमित ट्रेनों से इनका किराया 30 प्रतिशत अधिक है। स्पेशल ट्रेनें कई घंटे देरी से स्टेशनों पर पहुंच रही है। यह समस्या केवल स्पेशल ट्रेनों के साथ ही नही है नियमित ट्रेनें भी कोहरे की शिकार बनी हुई है।



यात्री दर्ज करा रहे शिकायत वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, कालका, कालिंदी, अजमेर-सियालदह, फरक्का एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी लेट लतीफी का शिकार हो रही हैं। इसकी वजह से यात्री समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे यात्री अभय ने रेलवे सेवा पर शिकायत दर्ज कराई कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस सात घंटे देरी से चल रही है। इसमें यात्रा करना मुश्किल हो रहा है। आनंद मोहन ने एक्स पर शिकायत दर्ज कराई कि गोरखपुर-छपरा 3:30 घंटा लेट है। यात्री सुमित ने शिकायत की कि ब्रह्मपुत्र मेल देरी से चल रही है, इसकी वजह से वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे।



ये ट्रेनें लेट होने से यात्रियों के लिए बनी परेशानी की वजह भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ 16 घंटे

वंदे भारत 2:15 घंटे

बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल 13 घंटे

दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 10 घंटे

मुंबई बांद्रा-सूबेदारगंज स्पेशल छह घंटे

अवध एक्सप्रेस चार घंटे

कानपुर सेंट्रल जम्मू एक्सप्रेस तीन घंटे

भुवनेश्वर तेजस राजधानी चार घंटे

आनंदविहार टर्मिनल वंदे भारत तीन घंटे

वाराणसी वंदे भारत तीन घंटे

श्रमशक्ति एक्सप्रेस दो घंटे लेट

कानपुर सेंट्रल से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक विशेष ट्रेन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कानपुर सेंट्रल से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाएगा। ट्रेन संख्या 04119 प्रत्येक सोमवार को 22 से 29 दिसंबर तक कानपुर सेंट्रल से , ट्रेन संख्या 04120 प्रत्येक मंगलवार को 23 से 30 दिसंबर तक लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलेगी। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से दोपहर एक बजे रवाना होगी। दूसरे दिन दोपहर 2:44 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से शाम 4:55 बजे रवाना होगी, दूसरे दिन रात 8:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।

कोहरे में बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस निरस्त, कई ट्रेनें देरी से पहुंचीं कोहरे में दृश्यता कम होने पर ट्रेनों की लेटलतीफी जारी है। वहीं कोहरे को देखते हुए बरौनी-ग्वालियर एक्सपेस ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। झांसी पैसेंजर बुधवार को अपने निर्धारित समय से 1.46 घंटे देरी से स्टेशन पहुंची। अन्य ट्रेनें भी लेट रहीं। 11124 बरौनी- ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन कोहरे के चलते बुधवार को निरस्त रही। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले समय से स्टेशन पहुंचे पर ट्रेन के निरस्त होने की बात सुन लौट गए। वहीं झांसी पैसेंजर अपने निर्धारित समय सुबह 9:55 की जगह 11:41 बजे एक घंटे 46 मिनट देरी से उन्नाव स्टेशन पहुंची। वहीं गोमती एक्सप्रेस 12419 अपने निर्धारित समय सुबह 6:47 की जगह सात बजे स्टेशन पहुंची। यात्रियों को स्टेशन पर रुककर ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक यूके सिंह ने बताया कि कोहरे कारण ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं।



इधर, चित्रकूट में सोमवती अमावस्या मेले पर चलेगी स्पेशल ट्रेन चित्रकूट में पौष सोमवती अमावस्या मेले के अवसर पर रेलवे 18 से 20 दिसंबर तक झांसी से चित्रकूट के मध्य स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगी। झांसी से यह ट्रेन सुबह 10:10 बजे चलेगी और शाम 5:45 बजे चित्रकूट पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन रात 7:25 बजे चलकर रात 1 बजे झांसी पहुंचेगी। इस ट्रेन को ओरछा, बरुआसागर, निवाड़ी, मगरपुर, टेहरका, रानीपुर, मऊरानीपुर, रोरा, हरपालपुर, घुटई, बेलाताल, कुलपहाड़, चरखारी, महोबा, बरीपुरा, कबरई, मटौंध, खैराडा, बांदा, डिंगवही, खुरहंड, अतर्रा, बदौसा, भरतकूप, शिवरामपुर में ठहराव दिया गया है। दूसरी मेला स्पेशल ट्रेन झांसी से रात 8:10 बजे चलकर रात को 3:05 बजे चित्रकूट पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन चित्रकूट स्टेशन से तड़के 4:40 बजे चलकर सुबह 10:40 बजे झांसी पहुंचेगी। इस अवधि में झांसी-बांदा मेमू को चित्रकूट तक बढ़ाया जाएगा।