    पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपित की गाड़ी से कानपुर से फतेहपुर गए राहुल, पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां में मचा हड़कंप

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:29 PM (IST)

    पिंटू सेंगर हत्याकांड के एक आरोपी की गाड़ी में राहुल के कानपुर से फतेहपुर जाने से पुलिस में हड़कंप मच गया है। इंटरनेट मीडिया से हुई इस जानकारी के बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। इस घटना ने सुरक्षा में चूक की आशंका को भी बढ़ा दिया है।

    Hero Image

    कानपुर-प्रयागराज हाईवे के नउवाबाग ओवरब्रिज के पास रायबरेली जिले से आए पार्टीजनों से मुलाकात करते लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जागरण 

    जागरण संवाददाता, कानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस कार से चकेरी एयरपोर्ट से फतेहपुर गए थे, वह पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपित वीरेंद्र पाल की है। इंटरनेट मीडिया में यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां चौक गईं। हालांकि, पुलिस घटनाक्रम की जानकारी न होने की बात कह रही है और कांग्रेस इसे ट्रेवल एजेंसी की गलती बता रही है।

    राहुल गांधी यूपी 78 एचवी 8333 नंबर की इनोवा क्रिस्टा कार से फतेहपुर गए थे। शुक्रवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर इस कार को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। दावा किया गया कि यह कार पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपित वीरेंद्र पाल की है। ऐसे में इंटरनेट मीडिया में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। जब इस संबंध में डीसीपी पूर्व सत्यजीत गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं और न ही सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है।

    दूसरी ओर ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी इनोवा क्रिस्टा कार पसंद करते हैं। वह जहां जाते हैं, उनके लिए गाड़ी का इंतजाम जिला कांग्रेस कमेटी ही करती थी। ट्रेवल एजेंसी से गाड़ी बुक कराई गई थी। गाड़ी किसकी है, यह नहीं देखा गया। यह पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। राहुल गांधी की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने कार को कई बार चेक किया था। इस संबंध में वीरेंद्र पाल से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

    क्या है पिंटू सेंगर हत्याकांड


    पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 को चकेरी थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसमें तौसीफ उर्फ काकू की जेल में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो चुकी है। कई मुख्य आरोपित जमानत पर बाहर हैं, हालांकि मुख्य आरोपित पप्पू स्मार्ट और महफूज अख्तर अभी जेल में है।