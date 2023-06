Kanpur: रोक के बावजूद बकरीद में सड़क पर अदा की गई नमाज, 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज

जाजमऊ थाने के दारोगा धर्वेन्द्र कुमार ने बताया कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्ती से रोक लगाई थी। इसे लेकर पीस कमेटी की बैठक व उच्चाधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई थी। बकरीद पर गुरुवार सुबह दादामियां ईदगाह मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर से सभी लोगों को ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के लिये बताया जा रहा था।

रोक के बावजूद सड़क पर पढ़ी गई नमाज।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में बकरीद पर जाजमऊ स्थित दादामियां ईदगाह मस्जिद के बाहर सड़क पर रोक के बावजूद नमाज पढ़ने में दारोगा ने गुरुवार को जाजमऊ थाने में 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्ती से लगाई गई थी रोक जाजमऊ थाने के दारोगा धर्वेन्द्र कुमार ने बताया कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्ती से रोक लगाई थी। इसे लेकर पीस कमेटी की बैठक व उच्चाधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई थी। बकरीद पर गुरुवार सुबह दादामियां ईदगाह मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर से सभी लोगों को ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के लिये बताया जा रहा था। नमाज शुरू होत ही दादामियां ईदगाह गेट पर आ गए लोग दारोगा धर्वेन्द्र कुमार ने बताया कि सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर जैसे ही नमाज शुरु हुई, करीब 50 लोग दौड़ते हुए दादामियां ईदगाह गेट पर आ गए। नमाज शुरू हो चुकी थी, इस पर पुलिसकर्मियों ने लोगों को बाहर नमाज पढ़ने के लिये मना किया। आरोप है कि इसके बाद भी लोग नहीं माने और चादर बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि जिले में धारा 144 लागू थी। इसे लेकर धर्वेन्द्र सिंह ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ जाजमऊ थाने में तहरीर दी। Kanpur News: कार पर नाव लेकर निकले सपा विधायक, ट्रैफिक पुल‍िस ने काट द‍िया चालान फोटो, वीड‍ियो से होगी पहचान एसीपी कैंट वृजनारायण सिंह ने बताया कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मनाही थी, फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा किया। 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फोटो और वीडियो मंगवाकर उससे इनकी पहचान की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ लोकसेवक के कर्तव्य में बाधा डालने, आपदा प्रबंधन एवं महामारी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है। ईद पर 1700 लोगों पर दर्ज हुए थे मुकदमे शहर में इस साल ईद के मौके पर सड़क पर नमाज अदा करने के मामले में कुल 1700 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें बाबूपुरवा, बजरिया और जाजमऊ समेत तीन थानों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

Edited By: Vinay Saxena