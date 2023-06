समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई का कहना है कि शहर में नाला सफाई के नाम पर घोटाला हुआ है। जूही पुल के जलभराव में डिलीवरी ब्वाय चरण सिंह की मौत हो गई पर नगर निगम से उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। इसके विरोध में शुक्रवार को उन्होंने अपनी कार की छत पर नाव बांधी और उस पर बैठकर शहर में घूमे।

ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर उनका दो हजार रुपये का ई-चालान कर दिया।

कानपुर, जागरण संवाददाता। जलभराव के मुद्दे पर नगर निगम को घेरने के लिए सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने शुक्रवार को अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। कार पर नाव बांधा और इसमें लाइफ जैकेट पहनकर व चप्पू लेकर वह शहर में घूमते रहे। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर उनका दो हजार रुपये का ई-चालान कर दिया। क्‍या बोले सपा व‍िधायक अम‍िताभा बाजपेई? समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई का कहना है कि शहर में नाला सफाई के नाम पर घोटाला हुआ है। जूही पुल के जलभराव में डिलीवरी ब्वाय चरण सिंह की मौत हो गई पर नगर निगम से उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। इसके विरोध में शुक्रवार को उन्होंने अपनी कार की छत पर नाव बांधी और उस पर बैठकर शहर में घूमे। सड़कों पर जलभराव का मुद्दा उठाया बारिश के बीच सड़कों पर जलभराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहर को तरणताल बना देने वाले नगर निगम के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। कटाक्ष करते हुए कहा, जैसे लोग अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट खरीदते हैं वैसे ही एक नाव खरीदें और कार में साथ लेकर चलें। शहर में कहीं भी नाव की जरूरत पड़ सकती है। पुल‍िस ने काटा दो हजार रुपये का चालान एडीसीपी ट्रैफिक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि विधायक ने विरोध प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। ऐसे में यातायात नियमों के उल्लंघन में उनकी कार का दो हजार रुपये का चालान किया गया है।

