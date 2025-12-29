PM अजय योजना से स्वरोजगार करने का सुनहरा मौका, 50 हजार अनुदान भी मिलेगा; आज ही करें आवेदन

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) योजना में आवेदन का अब भी मौका है। वहीं कानपुर शहर में इस योजना के पहले चरण में आए आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार की भी प्रक्रिया शुरू गई। सोमवार को इस योजना के पहले चरण में आवेदन करने वाले करीब 15 अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति इस योजना इसका लाभ लेना चाहता है, आवेदन कर सकता है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी मयंक सागर ने दी।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के बेरोजगार, जिनकी उम्र 18 वर्ष और 50 वर्ष है। उन्हें पीएम अजय योजना के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपये या योजना को 50 प्रतिशत जो अधिक हो वह अनुदान के रूप में मिल सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए समूह और क्लस्टर बनाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कम से कम तीन और अधिकतम 10 लोग शामिल होंगे।