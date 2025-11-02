मटर दाल महंगी, आयात शुल्क लगने से कीमतों में उछाल, जानें इस समय क्या है भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। मटर दाल की बढ़ती कीमतों से किसानों और व्यापारी को राहत मिली है। मटर दाल में 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगने से इसकी कीमत में 200 रुपये प्रति किलो तक की उछाल आई है। फुटकर बाजार में भी इसका असर दिखने लगा है।

केंद्र सरकार ने आठ दिसंबर 2023 को पीली मटर के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया था। पीली मटर का आयात रूस व कनाडा से हो रहा है। आयात शुल्क मुक्त होने की वजह से वर्ष 2023 से अब तक पीली मटर की कीमतों में जबरदस्त कमी आई थी। इसके साथ ही दूसरी दालों की कीमतों में भी कमी आई। पीली मटर, अरहर व उड़द की दालों का शुल्क मुक्त आयात 31 मार्च 2026 के लिए था। पीली मटर व अरहर की कीमतें पांच वर्ष पहले की कीमतों पर आ गई थीं। आखिर 29 अक्टूबर को पीली मटर का आयात शुल्क 30 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि इसे एक नवंबर से प्रभावी किया गया।



दाल कारोबारियों के मुताबिक अभी दालों का स्टाक बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही 29 अक्टूबर को घोषणा होने के बाद 30 व 31 अक्टूबर को रूस व कनाडा से भारी खरीद भी की गई है। एक नवंबर से आदेश प्रभारी होने के बाद दो दिन में 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। इसमें और तेजी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।





पीली मटर की लगातार गिरती कीमतों के कारण किसानों, दाल उद्यमियों व व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। इसके लिए व्यापार मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आयात शुल्क लगाने की मांग की थी। इसी वजह से यह शुल्क लगाया गया है। दलहन किसान, व्यापारियों व उद्यमियों की राष्ट्र स्तरीय समिति बनाई जाए जो दलहन के उत्पादन में वृद्धि को लेकर और दलहन के आयात की समीक्षा पर हर तीन माह में बैठक कर सुझाव दे।