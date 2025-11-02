Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मटर दाल महंगी, आयात शुल्क लगने से कीमतों में उछाल, जानें इस समय क्या है भाव

    By Rajeev Saxena Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:37 PM (IST)

    मटर दाल के भावों में उछाल आया है। 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगने से कीमतों में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने पहले शुल्क मुक्त किया था, जिससे कीमतें गिरी थीं। किसानों और व्यापारियों की मांग पर यह शुल्क लगाया गया है। कीमतों में और तेजी आने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मटर दाल की बढ़ती कीमतों से किसानों और व्यापारी को राहत मिली है। मटर दाल में 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगने से इसकी कीमत में 200 रुपये प्रति किलो तक की उछाल आई है। फुटकर बाजार में भी इसका असर दिखने लगा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्र सरकार ने आठ दिसंबर 2023 को पीली मटर के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया था। पीली मटर का आयात रूस व कनाडा से हो रहा है। आयात शुल्क मुक्त होने की वजह से वर्ष 2023 से अब तक पीली मटर की कीमतों में जबरदस्त कमी आई थी। इसके साथ ही दूसरी दालों की कीमतों में भी कमी आई। पीली मटर, अरहर व उड़द की दालों का शुल्क मुक्त आयात 31 मार्च 2026 के लिए था। पीली मटर व अरहर की कीमतें पांच वर्ष पहले की कीमतों पर आ गई थीं। आखिर 29 अक्टूबर को पीली मटर का आयात शुल्क 30 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि इसे एक नवंबर से प्रभावी किया गया।


    दाल कारोबारियों के मुताबिक अभी दालों का स्टाक बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही 29 अक्टूबर को घोषणा होने के बाद 30 व 31 अक्टूबर को रूस व कनाडा से भारी खरीद भी की गई है। एक नवंबर से आदेश प्रभारी होने के बाद दो दिन में 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। इसमें और तेजी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।


    पीली मटर की लगातार गिरती कीमतों के कारण किसानों, दाल उद्यमियों व व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। इसके लिए व्यापार मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आयात शुल्क लगाने की मांग की थी। इसी वजह से यह शुल्क लगाया गया है। दलहन किसान, व्यापारियों व उद्यमियों की राष्ट्र स्तरीय समिति बनाई जाए जो दलहन के उत्पादन में वृद्धि को लेकर और दलहन के आयात की समीक्षा पर हर तीन माह में बैठक कर सुझाव दे।

    मटर दाल की कीमत

    • 29 अक्टूबर को पीली मटर दलहन (खड़ी दाल) 3,500-3,550 रुपये क्विंटल।
    • 02 नवंबर को पीली मटर दलहन (खड़ी दाल) 3,700-3,750 रुपये क्विंटल।
    • 29 अक्टूबर को थोक बाजार में पीली मटर दाल 3,750-3,800 रुपये क्विंटल।
    • दो नवंबर को थोक बाजार में पीली मटर दाल 3,950-4,000 रुपये क्विंटल।
    • 29 अक्टूबर को फुटकर बाजार में मटर दाल 40.50 रुपये से 41 रुपये किलो
    • फुटकर बाजार में मटर दाल दाल 42.50 रुपये से 43 रुपये प्रति किलो।