    नए साल में न्यू कानपुर सिटी योजना लाने की तैयारी, 21 किसान 3.2 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री कराने को तैयार

    By Rahul Shukla Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:59 AM (IST)

    नए साल में न्यू कानपुर सिटी योजना के प्रथम फेज के क्रियान्वयन के लिए केडीए अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को आदेश ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नए साल में न्यू कानपुर सिटी योजना का प्रथम फेज लाने को केडीए अधिकारी जुट गए हैं। उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने अफसरों को आदेश दिया है कि अभी तक जमीन की रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाए।

    इसको लेकर केडीए की टीम ने छुट्टी के दिन भी गुरुवार को न्यू कानपुर सिटी योजना से जुड़े गावों का सर्वे किया और नक्शे के आधार पर एक-एक जमीन का सत्यापन किया जा रहा है तथा अभी तक जिन किसानों ने केडीए के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं की है, उनको प्रोत्साहित किया गया। कई किसानों ने सहमति दे दी है। केडीए डीएम सर्किल रेट का चार गुणा मुआवजा दे रहा है।

    अधिकारियों ने किया निरीक्षण

    न्यू कानपुर सिटी योजना के नोडल अफसर व विशेष कार्याधिकारी डा.रविप्रताप सिंह के आदेश पर भूमि बैंक अनुभाग के तहसीलदार रामनाथ, नायब तहसीलदार मौजीलाल, अमीन प्रदीप कुमार व लेखपाल के साथ योजना के लिए प्रस्तावित ग्राम-गंगपुर चकबदा, सिंहपुर कछार, हिंदूपुर, संभरपुर का निरीक्षण किया।

    जिन किसानों द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं की गई थी, उनको प्राधिकरण के पक्ष में भूमि विक्रय किये जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 21 किसानों ने कुल 3.2 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री करने की सहमति दी। अभी तक 55.070 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री केडीए अपने पक्ष में करा चुका है। केडीए की बोर्ड बैठक में न्यू कानपुर सिटी योजना का ले-आउट स्वीकृत किया जा चुका है।

    साथ ही केडीए पहले फेज में 50 हेक्टेयर में योजना ला रहा है। कुल 153.31 हेक्टेयर में योजना आनी है। तीन फेज में केडीए योजना लाएगा। पहले फेज नए साल में लाने की तैयारी है।