    नमामि गंगे प्रोजेक्ट की खुदाई में मिला सोने का हार... झांसा दे ठगे 16 लाख, कानपुर में तीन गिरफ्तार

    By Ankur SrivastavaEdited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    कानपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खुदाई के दौरान सोना मिलने का झांसा देकर 16 लाख रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। य ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जागरूकता के बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। लालच में आकर लोग लाखों रुपये गवां रहे। ऐसा ही एक मामले में तीन ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खुदाई के दौरान सोना मिलने की बात ठगते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    मूलरूप से हमीरपुर के सुमेरपुर विदोरवार मेदनी गांव निवासी 14 नवंबर को उरई से लौट रहे थे। पनकी क्षेत्र में उन्हें बबलू नाम का युवक मिला, जिसने खुद को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कार्यरत बताया और एक चांदी का सिक्का और एक सोने का हार दिखा बेचने की बात कही। उसने कहा ये दोनों खोदाई के दौरान मिला था।


    एक दाना निकला असली, फिर फंस गए लालच में

    उसने हार का सोने का एक दाना दिया और उसकी जांच कराने को कहा था। जांच कराने में वह सोने का निकला। इसके बाद उसे 23 नवंबर को उसे पनकी पड़ाव के पास बुलाकर 16 लाख रुपये दे दिए और हार ले लिया, पर जब हार सर्राफ को दिखवाया तो नकली निकला। पीड़ित ने पनकी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामले में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया।


    चार हार मिले आरोपितों के पास से

    पुलिस ने आरोपित के मोबाइल नंबर ट्रेस कर लखनऊ कैंट कटहरी बाग निवासी बीरबल, उसके भाई किशोर कुमार व लखनऊ के बंथरा सिकंदरपुर निवासी नारायन को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के पास से चार हार, एक चेन का टुकड़ा, 10 मोबाइल, 17 सफेद धातु के बड़े सिक्के, सात छोटे सिक्के समेत आभूषण और तीन लाख रुपये नकद बरामद किए।जबकि उसके बैंक में रहे चार लाख रुपये भी फ्रीज कराए गए। शनिवार को तीनों को पुलिस जेल भेज रही है।