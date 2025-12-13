नमामि गंगे प्रोजेक्ट की खुदाई में मिला सोने का हार... झांसा दे ठगे 16 लाख, कानपुर में तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जागरूकता के बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। लालच में आकर लोग लाखों रुपये गवां रहे। ऐसा ही एक मामले में तीन ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खुदाई के दौरान सोना मिलने की बात ठगते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मूलरूप से हमीरपुर के सुमेरपुर विदोरवार मेदनी गांव निवासी 14 नवंबर को उरई से लौट रहे थे। पनकी क्षेत्र में उन्हें बबलू नाम का युवक मिला, जिसने खुद को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कार्यरत बताया और एक चांदी का सिक्का और एक सोने का हार दिखा बेचने की बात कही। उसने कहा ये दोनों खोदाई के दौरान मिला था।



एक दाना निकला असली, फिर फंस गए लालच में उसने हार का सोने का एक दाना दिया और उसकी जांच कराने को कहा था। जांच कराने में वह सोने का निकला। इसके बाद उसे 23 नवंबर को उसे पनकी पड़ाव के पास बुलाकर 16 लाख रुपये दे दिए और हार ले लिया, पर जब हार सर्राफ को दिखवाया तो नकली निकला। पीड़ित ने पनकी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामले में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया।