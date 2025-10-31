मोंथा चक्रवात का कानपुर सहित आसपास के जिलों में प्रभाव, बेमौसम बारिश ने फसल को पहुंचाया नुकसान

कानपुर में मोंथा चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है और गेहूं-आलू की बुवाई में देरी हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बूंदाबांदी की आशंका जताई है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।

फतेहपुर चौरासी में वर्षा से भीगी सादुल्लापुर गांव स्थित खेत में कटी पड़ी घान की फसल। जागरण