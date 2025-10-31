Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोंथा चक्रवात का कानपुर सहित आसपास के जिलों में प्रभाव, बेमौसम बारिश ने फसल को पहुंचाया नुकसान

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    कानपुर में मोंथा चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है और गेहूं-आलू की बुवाई में देरी हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बूंदाबांदी की आशंका जताई है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फतेहपुर चौरासी में वर्षा से भीगी सादुल्लापुर गांव स्थित खेत में कटी पड़ी घान की फसल। जागरण

    कानपुर में मोंथा चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है और गेहूं-आलू की बुवाई में देरी हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बूंदाबांदी की आशंका जताई है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें