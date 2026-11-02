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IIT Kanpur की कैंटीन के अंदर बंदर, छात्र-छात्राएं और कर्मचारी बाहर, मची अफरातफरी

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 02 Nov 2026 02:59 PM (IST)

आईआईटी कानपुर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की कैंटीन में अचानक एक बंदर घुस गया, जिससे छात्रों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी ...और पढ़ें

कैंटीन के अंदर बंदर के पहुंचने पर मचा हड़कंप। जागरण

कैंटीन के अंदर बंदर के पहुंचने पर मचा हड़कंप। जागरण

HighLights

  1. बंदर आईआईटी कानपुर की कैंटीन में अचानक घुस गया

  2. छात्रों और कर्मचारियों में अचानक अफरा-तफरी मची

  3. बंदर बिना नुकसान पहुंचाए पेड़ों की ओर चला गया

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी परिसर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के पास स्थित कैंटीन में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक एक बंदर वहां पहुंच गया। रोजमर्रा की तरह छात्र-छात्राएं और कर्मचारी कैंटीन काउंटर पर नाश्ता व चाय ले रहे थे, तभी बंदर के अचानक आ धमकने से लोग सकते में आ गए।

अचानक हुए इस घटनाक्रम से कैंटीन परिसर में मौजूद छात्रों में कुछ देर के लिए हलचल और दहशत का माहौल बन गया। कुछ छात्र खुद को बचाने के लिए दूर हटने लगे, जबकि काउंटर पर मौजूद स्टाफ ने सतर्कता बरतते हुए बंदर को भगाने का प्रयास किया।

कैंटीन के आसपास मौजूद कुत्ते भी भौंकने लगे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। गनीमत रही कि बंदर ने किसी पर हमला नहीं किया और कुछ देर इधर-उधर छलांग लगाने के बाद वह पास के पेड़ों की ओर निकल गया।

परिसर में मौजूद विद्यार्थियों का कहना है कि संस्थान के हरे-भरे क्षेत्र में अक्सर बंदरों और अन्य वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे कई बार खुले कैंटीन परिसरों और हॉस्टलों के आसपास ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। घटना के बाद कैंटीन में स्थिति सामान्य हो गई और खानपान की सेवाएं दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकीं।

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