IIT Kanpur की कैंटीन के अंदर बंदर, छात्र-छात्राएं और कर्मचारी बाहर, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी परिसर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के पास स्थित कैंटीन में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक एक बंदर वहां पहुंच गया। रोजमर्रा की तरह छात्र-छात्राएं और कर्मचारी कैंटीन काउंटर पर नाश्ता व चाय ले रहे थे, तभी बंदर के अचानक आ धमकने से लोग सकते में आ गए।

अचानक हुए इस घटनाक्रम से कैंटीन परिसर में मौजूद छात्रों में कुछ देर के लिए हलचल और दहशत का माहौल बन गया। कुछ छात्र खुद को बचाने के लिए दूर हटने लगे, जबकि काउंटर पर मौजूद स्टाफ ने सतर्कता बरतते हुए बंदर को भगाने का प्रयास किया।

कैंटीन के आसपास मौजूद कुत्ते भी भौंकने लगे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। गनीमत रही कि बंदर ने किसी पर हमला नहीं किया और कुछ देर इधर-उधर छलांग लगाने के बाद वह पास के पेड़ों की ओर निकल गया।