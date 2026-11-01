LPG Price Hike: फिर महंगा हुआ गैस सिलिंडर, कानपुर में दिवाली से पहले कमर्शियल LPG Cylinder के दाम बढ़े

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली से ठीक पहले गैस कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर कारोबारियों को झटका दिया है। एक नवंबर से लागू नई दरों के अनुसार 19 किलो के व्यावसायिक सिलिंडर की कीमत 2832 रुपये से बढ़कर 2842.50 रुपये हो गई है। इसी तरह 19 किलो एक्स्ट्रा तेज सिलिंडर 2855 रुपये से बढ़कर 2865 रुपये का हो गया है।

केवल बड़े सिलिंडर ही नहीं, बल्कि छोटे व्यावसायिक सिलिंडरों की कीमतों में भी वृद्धि की गई है। पांच किलो एफटीएल कनेक्शन सिलिंडर 1906.50 रुपये से बढ़कर 1909 रुपये और पांच किलो एफटीएल सिलिंडर 785.50 रुपये से बढ़कर 788 रुपये का हो गया है।

वहीं 10 किलो एक्स्ट्रालाइट एफटीएल कनेक्शन सिलिंडर 4781 रुपये से बढ़कर 4785.50 रुपये तथा 10 किलो एक्स्ट्रालाइट एफटीएल सिलिंडर 1595 रुपये से बढ़कर 1599.50 रुपये का हो गया है। खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ सकता है असर दीपावली के दौरान मिठाई, नमकीन, बेकरी, होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय में व्यावसायिक गैस की खपत सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में गैस की कीमतों में वृद्धि से कारोबारियों की संचालन लागत बढ़ेगी।