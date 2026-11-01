CBI-ED अधिकारी बनकर डॉक्टर को किया डिजिटल अरेस्ट, ठगे 48 लाख, कानपुर पुलिस ने बिहार से आरोपित को दबोचा

जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वरूप नगर के वरिष्ठ चिकित्सक को डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया। ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी को अंजाम दिया गया। मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपित को बिहार के सहरसा से गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान बिहार के सहरसा सलखुआ निवासी राजीव रंजन के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि डाक्टर से ठगी गई करीब 48 लाख रुपये की रकम आरोपित के बैंक खाते में पहुंची थी। पुलिस ने उसके पास से तीन एंड्रायड मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

स्वरूप नगर निवासी डा.योगेश चंद्र मिश्रा को साइबर ठगों ने फोन किया था। आरोपितों ने पहले खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का वरिष्ठ अधिकारी बताया। इसके बाद काल दूसरे साथी को ट्रांसफर कर दिया, जिसने खुद को सीबीआइ अधिकारी बताया। ठगों ने डाक्टर को गंभीर आपराधिक और वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच के दायरे में होने की बात कहकर डराया।

गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उन्हें लगातार मानसिक दबाव में रखा। साथ ही किसी से संपर्क न करने और पुलिस को जानकारी नहीं देने की हिदायत दी। इस तरह डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनसे करीब 48 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए थे। मामले में पुलिस तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है।

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक खातों की जांच के आधार पर इससे पहले नवाबगंज निवासी वासु,रायबरेली के आतिश कुमार और कैंट के कंचन प्रजापति निवासी को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों में कूटरचना कर खुद को प्रतापगढ़ का निवासी दर्शाया था।

इसके बाद बाउकोयो कांक्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी फर्म तैयार कर उसके नाम पर बैंक खाता खुलवाया गया। इस खाते में 15 ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 25.98 लाख रुपये आए, जिन्हें आगे 611 ट्रांजेक्शन के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों में भेजा गया।