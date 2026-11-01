कानपुर-इटावा हाईवे पर अचानक हवा में उड़कर गिरने लगी 100 से अधिक टीन की चादरें, बाल-बाल बचे वाहन सवार

जागरण संवाददाता, औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे पर रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ट्राला में लदी टीन की चादरें अचानक सड़क पर फैल गईं। हादसा दयालपुर ओवरब्रिज से पहले हुआ। इससे वाहनों चालकों में अफरातफरी मच गई। जहां जो वाहन थे रुक गए।

कानपुर-इटावा हाईवे पर ट्राला में लदी टीन की चादर रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे फैल गई। तिरपाल से ढकी चादर रस्सियों से बंधी थीं, जो सर रंबल स्ट्रिप्स पर बाहर की ओर निकल सड़क पर आ गई। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। 100 से अधिक चादर फैल जाने से इटावा से कानपुर की ओर आने वाले वाहन जहां के तहां ठहर गए। हादसा दयालपुर ओवरब्रिज से पहले हुआ।

ट्राला चालक के अनुसार वह फरीदाबाद से टीन की चादर लेकर कानपुर के लिए निकला था। हजारों क्विंटल वजन माल होने से उसे तिरपाल के नीचे ढकने के बाद रस्सियों से कस दिया गया था। आगे से चादर बाहर की ओर निकल गई और हाईवे पर जा गिरी।