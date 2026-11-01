कालपी अधिवक्ता एसोसिएशन अध्यक्ष की अपहरण के बाद हत्या, कानपुर के सचेंडी में मिला शव
कालपी अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार का अपहरण कर हत्या कर दी गई। उनका शव कानपुर के सचेंडी में मिला, पुलिस तीन लोगों से पूछताछ कर रही है।
HighLights
कालपी अधिवक्ता अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या
अपहरण के बाद कानपुर के सचेंडी में मिला शव
पुलिस तीन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है
जागरण संवाददाता, उरई। कालपी नगर के अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की कार सवार से हुए अपहरण कर हत्या कर दी गई। शव रविवार सुबह कानपुर के सचेंडी में मिला है।
उनके पुत्र ने बताया कि तीन लोग उनके पिता को डिजायर कार में बैठाकर कानपुर की ओर ले गए। पहले लगा कि वह घर आ जाएंगे लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचे तो कालपी कोतवाली जाकर अपहरण की तहरीर दी। रात में ही पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
नहर के पास ढका गया शव। जागरण
रविवार सुबह सूचना मिली कि कानपुर नगर के सचेंडी थाना क्षेत्र में उनका शव मिला है। सीओ राजेश कमल ने बताया कि घटना किस वजह से अंजाम दी गई और कौन लोग इसमें शामिल हैं इसकी जांच की जा रही है।
कालपी के मुहल्ला कागजीपुरा निवासी अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार शनिवार को उरई आए थे। शाम करीब चार बजे घर लौटे तो पुत्र के साथ स्कूटी पर बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में स्विफ्ट डिजायर कार सवार तीन लोग पीछे से आए और उन्हें आवाज देकर रोका।
झांसी-कानपुर हाईवे किनारे दुर्गा मंदिर के पास गयादीन पुत्र की स्कूटी से उतरे तो कार में सवार तीन लोग उनके पास आए और उनके पैर छुए। इसके बाद उनसे कहा कि चलो कुछ नाश्ता हो जाए। गयादीन उनके साथ कार में बैठ गए। इसके बाद तीनों कार सवारों ने तेजी से कार आगे बढ़ाई और कानपुर की तरफ चले गए। इसके बाद पुत्र घर आया।
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। जागरण
देर शाम तक वह घर नहीं लौटे तो पुत्र ने उन्हें फोन लगाया लेकिन फोन स्विच आफ आया। अनहोनी की आशंका को लकर वह तुरंत कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की तुरंत जांच शुरु कर दी।
अधिवक्ता एसोसिएशन के पदाधिकारी भी इस सूचना के बाद कोतवाली पहुंचे थे। रविवार की सुबह उनका शव कानपुर नगर के सचेंडी थाना क्षेत्र में मिला है। जेब से मिले आइकार्ड से उनकी पहचान हुई तो मामले की सूचना कालपी पुलिस व उनके पुत्र को मिली। पुलिस से चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
सीओ राजेश कमल ने बताया कि हत्या की वजह जानने के लिए जांच की जा रही है जिससे कि आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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