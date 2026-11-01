Kalpi Advocate Murder Case: चाचा कहकर बुलाया, फिर कर दी हत्या! कालपी बार संघ अध्यक्ष के मर्डर की खौफनाक कहानी

जागरण टीम, जालौन/कानपुर। कालपी बार संघ के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या से सनसनी फैल गई है। गयादीन अहिरवार को केस की फाइल देने के बहाने बुलाया और फिर सफेद कार में अगवा कर लिया। बेटा स्कूटी से पीछे दौड़ा, लेकिन कार आंखों से ओझल हो गई। अगले दिन कानपुर में नहर में उनका शव मिला तो अपहरण और हत्या की खौफनाक कहानी का पर्दाफाश हुआ।

गयादीन अहिरवार करीब 45 वर्षों से वकालत कर रहे थे। सिविल और आपराधिक मामलों की पैरवी में उनकी पहचान थी। आठ मई 2026 को हुए चुनाव में वह चौथी बार कालपी बार संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। शनिवार31 अक्टूबर को वह मुकदमों की पैरवी के लिए उरई कोर्ट जाने की बात कहकर घर से निकले थे। दोपहर करीब 3:30 बजे उन्होंने फोन कर परिवार को बताया कि वह लौट रहे हैं। साथ ही बेटे से मुन्ना फुल पावर चौराहे से उन्हें स्कूटी पर लेने आने को कहा। उन्होंने बताया था कि एक मुवक्किल से दुर्गा मंदिर के पास केस की फाइल लेनी है।

बेटा हर्ष उन्हें लेने दुर्गा मंदिर चौराहे पहुंचा तो वहां बिना नंबर प्लेट की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी थी। हर्ष के मुताबिक, कार में पहले से तीन लोग मौजूद थे। इनमें से दो युवक नीचे उतरे और गयादीन से कहा, 'चाचा, थोड़ा चाय-नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद फाइल देते हैं।' इसके बाद आरोपित उन्हें कार में बैठाकर आलमपुर चौराहे की तरफ हाईवे पर निकल गए।