    कानपुर में डबलपुलिया से कल्याणपुर तक पार्किंग समेत विकसित होगी माडल रोड, निगम ने 60 अवैध निर्माण गिराए

    By Rahul Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    कानपुर में डबलपुलिया से कल्याणपुर तक मॉडल रोड को पार्किंग सहित विकसित किया जाएगा। नगर निगम ने इस परियोजना के लिए 60 अवैध निर्माणों को गिरा दिया है। इस ...और पढ़ें

    मेस्टन रोड बाजार में फुटपाथ पर बोरिंग कराने काे लेकर कार्रवाई करती नगर निगम की टीम। नगर निगम 

    जागरण संवाददाता, कानपुर। डबल पुलिया से कल्याणपुर तक साढ़े छह किलोमीटर सड़क पार्किंग समेत माडल रोड बनेगी। साथ ही अतिक्रमण मुक्त और ग्रीन बेल्ट में हरियाली होगी। साथ ही वेंडिंग जोन बनाया जाएगा उसके अलावा कहीं भी ठेले नहीं खड़े होगे। इसके तहत नगर आयुक्त के आदेश पर दस्ते ने डबल पुलिया के पास अवैध 60 निर्माण गिरा दिए। विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ दिया।

    नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने पिछले दिनों डबल पुलिया से मामा तालाब होते हुए आवास विकास कल्याणपुर तक निरीक्षण किया था। इस दौरान अफसरों को आदेश दिए कि इस सड़क को माडल रोड के रूप में विकसित किया जाए। अतिक्रमण मुक्त बनाने के साथ ही जगह-जगह खड़े ठेले को हटाया जाए और एक जगह वेंडिंग जोन बनाकर खड़ा कराया जाए।

     

    नगर आयुक्त के आदेश के बाद नगर निगम का अमला साढ़े छह किलोमीटर रास्ते को दुरुस्त करने में जुट गया है। इसके तहत अभियंत्रण विभाग ने अभियान चलाकर रास्ते में पड़े सात ट्रक मलबा हटवाया और डबल पुलिया के पास बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस दौरान अभियान का विरोध करने वालों को दस्ते ने खदेड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि फिर से अतिक्रमण होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

     

    इसी कड़ी में जोन एक के जोनल प्रभारी विद्या सागर की अगुवाई में दस्ते ने बड़ा चौराहा से मेस्टन रोड होते हुए मूलगंज चौराहा तक अतिक्रमण हटवाया।इस दौरान दस्ते ने अवैध बने 127 अस्थायी और 10 स्थायी कब्जे बैकहो लोडर लगाकर गिरा दिए। साथ ही 49 हजार रुपये जुर्माना वसूला। साथ ही सामान भी जब्त कर लिया। वहीं फुटपाथ पर लग रहे सबमर्सिबल पंप देखकर अफसरों ने नाराजगी जतायी और हटाने के आदेश दिए। साथ ही एक ट्रक सामान भी जब्त कर लिया।


    इधर, लोअर गंगा कैनाल के पाइप में लीकेज, रुकी जलापूर्ति

    मोतीझील से गुजर रही लोअर गंगा कैनाल के पाइफ लाइन में लीकेज होने से सड़क धंस गयी। जलकल ने कैनाल से जलापूर्ति बंद कराके नगर निगम गेस्ट हाउस मोतीझील के पास खोदाई करायी। इसके चलते नगर निगम का तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। अफसरों ने दावा किया है कि लीकेज देर रात ठीक करके मंगलवार को रास्ता मोटरेबल कर दिया जाएगा। अरमापुर स्थित लोअर गंगा कैनाल से जलकल मुख्यालय पाइप के माध्यम से रोज पांच करोड़ लीटर कच्चा पानी आता है। यहां से जलकल पानी शोधित करके जलापूर्ति करता है। कई दिनों से लीकेज होने के कारण नगर निगम गेस्ट हाउस मोतीझील के पास सड़क धंसने लगी थी। जलकल ने सोमवार को लोअर गंगा कैनाल से जलापूर्ति रोक के खोदाई शुरू करायी। जलापूर्ति रोकने को देखते हुए जलकल की टीम ने भैरोघाट पंपिंग स्टेशन से और कच्चा पानी लेकर जलापूर्ति की। लीकेज ठीक करने के लिए नगर निगम गेस्ट हाउस मोतीझील के पास रास्ता खोद दिया गया। इसके चलते लोगों को दूसरी तरफ से जाना पड़ा। जलकल महाप्रबंधक ने बताया कि लीकेज ठीक कराया जा रहा है।