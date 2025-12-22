कानपुर में डबलपुलिया से कल्याणपुर तक पार्किंग समेत विकसित होगी माडल रोड, निगम ने 60 अवैध निर्माण गिराए

जागरण संवाददाता, कानपुर। डबल पुलिया से कल्याणपुर तक साढ़े छह किलोमीटर सड़क पार्किंग समेत माडल रोड बनेगी। साथ ही अतिक्रमण मुक्त और ग्रीन बेल्ट में हरियाली होगी। साथ ही वेंडिंग जोन बनाया जाएगा उसके अलावा कहीं भी ठेले नहीं खड़े होगे। इसके तहत नगर आयुक्त के आदेश पर दस्ते ने डबल पुलिया के पास अवैध 60 निर्माण गिरा दिए। विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ दिया।

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने पिछले दिनों डबल पुलिया से मामा तालाब होते हुए आवास विकास कल्याणपुर तक निरीक्षण किया था। इस दौरान अफसरों को आदेश दिए कि इस सड़क को माडल रोड के रूप में विकसित किया जाए। अतिक्रमण मुक्त बनाने के साथ ही जगह-जगह खड़े ठेले को हटाया जाए और एक जगह वेंडिंग जोन बनाकर खड़ा कराया जाए।

नगर आयुक्त के आदेश के बाद नगर निगम का अमला साढ़े छह किलोमीटर रास्ते को दुरुस्त करने में जुट गया है। इसके तहत अभियंत्रण विभाग ने अभियान चलाकर रास्ते में पड़े सात ट्रक मलबा हटवाया और डबल पुलिया के पास बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस दौरान अभियान का विरोध करने वालों को दस्ते ने खदेड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि फिर से अतिक्रमण होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इसी कड़ी में जोन एक के जोनल प्रभारी विद्या सागर की अगुवाई में दस्ते ने बड़ा चौराहा से मेस्टन रोड होते हुए मूलगंज चौराहा तक अतिक्रमण हटवाया।इस दौरान दस्ते ने अवैध बने 127 अस्थायी और 10 स्थायी कब्जे बैकहो लोडर लगाकर गिरा दिए। साथ ही 49 हजार रुपये जुर्माना वसूला। साथ ही सामान भी जब्त कर लिया। वहीं फुटपाथ पर लग रहे सबमर्सिबल पंप देखकर अफसरों ने नाराजगी जतायी और हटाने के आदेश दिए। साथ ही एक ट्रक सामान भी जब्त कर लिया।