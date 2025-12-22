IIT Kanpur से नौबस्ता तक मेट्रो चलाने की तैयारी, बर्रा आठ से इस मेट्रो स्टेशन तक का 1900 करोड़ का डीपीआर तैयार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में मेट्रो के पहले कारिडोर का काम जल्द पूरा होने वाला है। दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले पखवाड़े में सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता के बीच ट्रायल रन भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद मार्च में आइआइटी से नौबस्ता के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। वहीं सीएसए से बर्रा आठ का काम भी तेजी पर है। अब इसके बाद मेट्रो बर्रा आठ से नौबस्ता मेट्रो स्टेशन तक नया रूट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए सरकार के सामने रखा जाएगा।

शहर में मेट्रो दो कारिडोर पर काम कर रहा है। इसमें एक कारिडोर आइआइटी से शुरू होकर नौबस्ता तक जाता है और दूसरा सीएसए से शुरू होकर बर्रा आठ तक जा रहा है। दोनों ही कारिडोर के अंतिम हिस्से शहर के दक्षिणी हिस्से में हैं। इसके चलते इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ने की बात पिछले कई वर्ष से की जा रही है। केडीए ने भी इन दोनों स्टेशन के बीच एलिवेटेड रूट बनाकर मेट्रो चलाने का प्रस्ताव केडीए को भेजा था।

अब मेट्रो ने 1,900 करोड़ रुपये के इस डीपीआर को अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधित कर तैयार कर लिया है। इसी वित्तीय वर्ष में इसे सरकार के सामने रखकर कैबिनेट में पास करने के लिए लाया जा सकता है। दैनिक जागरण ने 28 अप्रैल 2022 को पहली बार इस रूट को आपस में जोड़ने की बात लिखी थी।

मेट्रो के बर्रा आठ स्टेशन से नौबस्ता स्टेशन तक 5.9 किलोमीटर दूरी की है। मेट्रो इसके डीपीआर को तैयार करने के लिए काफी समय से काम कर रही थी। चुन्नीगंज से सेंट्रल स्टेशन तक भूमिगत रूट पर संचालन शुरू करने के बाद इस डीपीआर को फाइनल करना था। आखिरकार अब डीपीआर फाइनल हो गया है और मार्च 2026 तक इसे सरकार के सामने रख दिया जाएगा।