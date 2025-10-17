मेगा ब्लाक को रद, कानपुर सेंट्रल व गोविंदपुरी के रास्ते चलने वाली निरस्त 32 ट्रेनें बहाल

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोरखपुर जंक्शन पर पुरानी पिट लाइन संख्या-1 के ब्लाकिंग व पुरानी पिट लाइन संख्या-2 को हटाने के लिए लिए गए मेगा ब्लाक को रद करते हुए निरस्त की गई सभी 32 ट्रेनों को फिर बहाल कर दिया गया है। यह ट्रेनें सेंट्रल स्टेशन, गोविंदपुरी व आसपास जिलों के रास्ते गुजरती हैं।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक प्रत्येक शुक्रवार यात्रा प्रारंभ करने की तिथि 27 फरवरी की जगह अब 13 फरवरी तक ही निरस्त रहेगी। बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर साप्ताहिक प्रत्येक शनिवार यात्रा प्रारंभ करने की तिथि 28 फरवरी की जगह 14 फरवरी तक निरस्त रहेगी। दादर गोरखपुर 14 फरवरी तक मऊ स्टेशन तक जाएगी व मऊ-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर 22 फरवरी के स्थान पर आठ फरवरी तक बलरामपुर स्टेशन तक जाएगी व बलरामपुर-गोरखपुर के मध्य निरस्त रहेगी। गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस 10 फरवरी तक बलरामपुर स्टेशन से चलेगी और गोरखपुर-बलरामपुर के मध्य निरस्त रहेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर 14 फरवरी तक गोंडा तक, गोरखपुर -लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक मार्च की जगह 16 फरवरी तक गोंडा स्टेशन से चलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर 15 फरवरी तक आजमगढ़ स्टेशन तक जाएगी। साथ ही पांच और ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किया गया है।

पांच ट्रेनें की गईं निरस्त जयपुर यार्ड में एयर कानकोर्स फेज-2 के कालम, गर्डर व ब्रेसिंग की लांचिंग के काम के कारण इस रूट पर चलने वाली चार ट्रेनें नौ नवंबर से 13 दिसंबर तक निरस्त की गई हैं। साथ ही, दो का मार्ग परिवर्तन व छह ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से देरी से चलाई जाएंगी। वहीं, कोहरे के कारण रेलवे ने अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस को निरस्त करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दो, छह, नौ व 13 दिसंबर को निरस्त रहेगी।