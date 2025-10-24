कानपुर में भीषण आग, शार्ट सर्किट से गंगा बैराज के पास झोपड़ियां जली

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में शार्ट सर्किट की एक चिंगारी से सात गृहस्थी राख हो गई। गंगा बैराज के पास झोपड़ियों में लगी आग से लोगों में कोहराम मच गया। हर तरफ चीख पुकार थी। दमकल जब तक पहुंची झोपड़ियां लगभग जल चुकी थी। हादसे में एक महिला भी आग की चपेट में आ गई। हादसे के वक्त झोपड़ी के लोग काम पर गए थे।

कोहना थानाक्षेत्र के कल्लूपुरवा गांव में शुक्रवार दोपहर शार्ट सर्किट से निकली चिंगारी से एक के बाद सात घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। करंट की चपेट में आकर एक महिला झुलस गई जिसे उर्सुला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर कर्नलगंज और फजलगंज फायर स्टेशन से पहुंची दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे के दौरान एक दिव्यांग महिला झोपड़ी में फंस गई जिसे ग्रामीणों ने मशक्कत करके निकाला वरना वह जिंदा जल जाती। हादसे के दौरान ज्यादातर लोग काम पर गए थे।

बैराज स्थित कल्लूपुरवा गांव में दोपहर करीब एक बजे शार्ट सर्किट से निकली चिंगारी से एक झोपड़ी में आग लग गई। इसके बाद देखते ही देखते उसने एक-एक करके आसपास की सात झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान दिव्यांग महिला पूजा झोपड़ी में फंस गई चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला। आग लगने के दौरान चार सिलिंडर भी फट गए जिससे अफरातफरी मच गई। आग से सुनीता, गीता, मंगल, दारा सिंह, पूजा, पुसू और रूपा की झोपड़ियां जलकर राख हो गई।