Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर के साकेत नगर में अपार्टमेंट में दीपक के चलते लगी भीषण आग, अफरा-तफरी

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    कानपुर के साकेत नगर में एक अपार्टमेंट में दीपक के कारण भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने भागकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। किदवई नगर थानाक्षेत्र के साकेतनगर स्थित शिवम इंक्लेव में रहने वाले स्माल आर्म्स फैक्ट्री से रिटायर अरविंद त्रिपाठी के फ्लैट में बुधवार सुबह दीए के चलते आग लग गई। हादसे के वक्त वह फ्लैट में ताला बंद करके पत्नी के साथ यशोदा नगर अपने पैतृक घर जा रहे थे। भीषण आग की लपटों ने उनके फ्लैट के साथ ही आसपड़ोस के फ्लैट को भी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें