कानपुर के साकेत नगर में अपार्टमेंट में दीपक के चलते लगी भीषण आग, अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। किदवई नगर थानाक्षेत्र के साकेतनगर स्थित शिवम इंक्लेव में रहने वाले स्माल आर्म्स फैक्ट्री से रिटायर अरविंद त्रिपाठी के फ्लैट में बुधवार सुबह दीए के चलते आग लग गई। हादसे के वक्त वह फ्लैट में ताला बंद करके पत्नी के साथ यशोदा नगर अपने पैतृक घर जा रहे थे। भीषण आग की लपटों ने उनके फ्लैट के साथ ही आसपड़ोस के फ्लैट को भी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।