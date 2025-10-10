Alert: कानपुर में विस्फोट के बाद भी नहीं चेत रहे लोग, सौ क्विंटल पटाखों का अवैध भंडारण इन क्षेत्रों में

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली से ठीक पहले कानपुर में हुए विस्फोट से हर किसी का दिल दहला दिया। इतने भीषण विस्फोट और कई लोगों के घायल होने के बावजूद अभी भी मौत का भंडारण खुलेआम किया जा रहा है। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में सौ क्विंटल से ज्यादा बारूद पकड़ा गया। पटाखों के रूप में इसका भंडार किया गया था। पुलिस ने जांच करके मुकदमा दर्ज कर माल जब्त कर लिया है।

मिश्री बाजार में विस्फोट के बाद जांच के दौरान एक गोदाम में मिले भारी मात्रा में पटाखों के भंडारण पर गोदाम मालिक के खिलाफ मूलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि इससे पहले अब्दुल बिलाल पर भी विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था। जबकि फजलगंज, नौबस्ता और गोविंद नगर थाना व सचेंडी क्षेत्र में भी पटाखों के अवैध भंडारण बरामद होने पर चार मुकदमे दर्ज किए गए। अब तक 18 दुकानों व तीन गोदाम से करीब 100 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए। कमिश्नरेट के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर छापेमारी हो रही है। वहीं, जिन क्षेत्रों में विस्फोट के बाद पटाखे बरामद हुए हैं, उन थानेदारों को नोटिस भेजा गया है।

मेस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार में बुधवार शाम अब्दुल बिलाल की खिलाैनों की दुकान के बाहर विस्फोट होने से 12 लोग घायल हो गए थे, जबकि दो स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई। विस्फोट की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दो दुकानों के प्लास्टर और फाल सिलिंग तक उखड़ गए। मामले में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार समेत अधिकारी, एलआइयू, फोरेंसिक, डाग स्क्वाड ने जांच की। एक दुकान का सीसी कैमरा जांच गया तो सामने आया कि ये विस्फोट पटाखों का था।

इसके बाद देर रात सर्च आपरेशन चला तो अधिकारियों के होश उड़ गए। एसीपी कलक्टरगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मिश्री बजार का दो दर्जन दुकानों में सर्च आपरेशन चलाया, जिसमें सबसे पहले अब्दुल बिलाल की दुकान में पटाखों का जखीरा निकला। स्थिति ये था कि दुकान में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पुलिस को अब्दुल बिलाल समेत 18 व्यापारियों की दुकानों में पटाखों का अवैध भंडारण मिला।

घटनास्थल के करीब 20 मीटर आगे एक गोदाम का ताला तोड़ा गया तो भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण निकला। गोदाम इकराम का बताया गया। पुलिस ने गुरुवार को पहले अब्दुल बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद देर रात इकराम के खिलाफ मूलगंज थाने में विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस इकराम की तलाश कर रही है। इसके बाद नगर भर में छापेमारी शुरू हुई।