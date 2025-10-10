Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Alert: कानपुर में विस्फोट के बाद भी नहीं चेत रहे लोग, सौ क्विंटल पटाखों का अवैध भंडारण इन क्षेत्रों में

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:50 PM (IST)

    दीपावली से ठीक पहले कानपुर में हुए विस्फोट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस ने छापेमारी कर करीब सौ क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए हैं। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फजलगंज के गुरुनानक मार्केट में पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर छापेमारी करने पहुंचे एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेके। जागरण 

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली से ठीक पहले कानपुर में हुए विस्फोट से हर किसी का दिल दहला दिया। इतने भीषण विस्फोट और कई लोगों के घायल होने के बावजूद अभी भी मौत का भंडारण खुलेआम किया जा रहा है। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में सौ क्विंटल से ज्यादा बारूद पकड़ा गया। पटाखों के रूप में इसका भंडार किया गया था। पुलिस ने जांच करके मुकदमा दर्ज कर माल जब्त कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिश्री बाजार में विस्फोट के बाद जांच के दौरान एक गोदाम में मिले भारी मात्रा में पटाखों के भंडारण पर गोदाम मालिक के खिलाफ मूलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि इससे पहले अब्दुल बिलाल पर भी विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था। जबकि फजलगंज, नौबस्ता और गोविंद नगर थाना व सचेंडी क्षेत्र में भी पटाखों के अवैध भंडारण बरामद होने पर चार मुकदमे दर्ज किए गए। अब तक 18 दुकानों व तीन गोदाम से करीब 100 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए। कमिश्नरेट के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर छापेमारी हो रही है। वहीं, जिन क्षेत्रों में विस्फोट के बाद पटाखे बरामद हुए हैं, उन थानेदारों को नोटिस भेजा गया है।

    मेस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार में बुधवार शाम अब्दुल बिलाल की खिलाैनों की दुकान के बाहर विस्फोट होने से 12 लोग घायल हो गए थे, जबकि दो स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई। विस्फोट की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दो दुकानों के प्लास्टर और फाल सिलिंग तक उखड़ गए। मामले में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार समेत अधिकारी, एलआइयू, फोरेंसिक, डाग स्क्वाड ने जांच की। एक दुकान का सीसी कैमरा जांच गया तो सामने आया कि ये विस्फोट पटाखों का था।

    इसके बाद देर रात सर्च आपरेशन चला तो अधिकारियों के होश उड़ गए। एसीपी कलक्टरगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मिश्री बजार का दो दर्जन दुकानों में सर्च आपरेशन चलाया, जिसमें सबसे पहले अब्दुल बिलाल की दुकान में पटाखों का जखीरा निकला। स्थिति ये था कि दुकान में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पुलिस को अब्दुल बिलाल समेत 18 व्यापारियों की दुकानों में पटाखों का अवैध भंडारण मिला।

    घटनास्थल के करीब 20 मीटर आगे एक गोदाम का ताला तोड़ा गया तो भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण निकला। गोदाम इकराम का बताया गया। पुलिस ने गुरुवार को पहले अब्दुल बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद देर रात इकराम के खिलाफ मूलगंज थाने में विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस इकराम की तलाश कर रही है। इसके बाद नगर भर में छापेमारी शुरू हुई।

    यहां पर मिला अवैध पटाखों का भंडारण

     

    • इस कार्रवाई के बाद फजलगंज के गुरुनानक आटो मार्केट स्थित दुकान में करीब 60 क्विंटल पटाखे बरामद हुए। इस दुकान को हिमांशु उर्फ काकू ने किराये पर लिया था। उसके खिलाफ फजलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।
    • इसके बाद दादानगर में क्राइम ब्रांच और गोविंद नगर थाना पुलिस ने छापा मारकर एक फैक्ट्री से साढ़े नौ क्विंटल पटाखे बरामद किए। मामले में पुलिस ने तीन नामजद समेत पांच आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें दो भाग हुए हैं।
    • वहीं, गुरुवार को ही यशोदा नगर स्थित मधुबन लान से करीब पांच क्विंटल पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर नौबस्ता थाने में मुकदमा दर्ज किया।
    • उधर, सचेंडी थाना पुलिस ने सीढ़ी इटारा से एक लोडर से 12 कार्टून(गत्ते) करीब तीन क्विंअल पटाखे बरामद किए। पुलिस ने चालक छतमरा निवासी लोडर चालक अमन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

    नगर भर में पटाखों के अवैध भंडारण व बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जिन थाना क्षेत्रों में पटाखे बरामद हुए हैं। वहां थानेदारों को भी नोटिस भेजा जा रहा है।
    - रघुवीर लाल, पुलिस आयुक्त