दर्दनाक; करवाचौथ में पत्नी को नहीं दिला सका गिरवी रखे जेवर, चांद निकलने से पहले पति ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, उरई। करवाचौथ की तैयारी कर रही पत्नी को क्या पता था कि जिस पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखने वाली है वह कुछ ही देर में दुनिया को अलविदा कह देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पत्नी के गिरवी जेवर न ला पाने से आहत पति ने फंदा लगाकर जान दे दी। गिरवी रखे पैसों को वह जुए में हार गया था।

कोंच में पहले जुआ में जमा रकम हार गया फिर पत्नी के जेवर भी एक साहूकार के पास रख दिए। करवाचौथ पर पत्नी ने जेवर छुड़ा कर लाने की बात कही तो दंपती के बीच विवाद हो गया। इसके बाद क्षुब्ध होकर युवक ने अपने घर पर जहरीला पदार्थ (पोटास) खाकर जान दे दी। युवक सोने-चांदी के जेवर साफ करने व मरम्मत का काम करता था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस मामले में किसी ने तहरीर नहीं दी है।

मुहल्ला प्रताप नगर निवासी 40 वर्षीय कमलेश सोनी अपनी पत्नी नेहा और तीन बच्चों के साथ रह रहा था। नगर के लवली चौराहे पर उसकी सोने-चांदी के आभूषणों की मरम्मत और पानी चढ़ाने की दुकान थी। पत्नी नेहा ने पुलिस को बताया कि कमलेश दो-तीन साल से जुआ खेलने का आदी हो गया था। इसके चलते दुकान का काम भी प्रभावित हो रहा था और जमापूंजी भी हार गया। उसने कुछ समय पहले करीब चार से पांच लाख कीमत के जेवर किसी साहूकार को गिरवी रख दिए थे। वह भी रमक वह जुआ में हार गया। बताया कि गुरुवार को उसने करवाचौथ के लिए अपने जेवर लाने को कहा था।

शाम को कमलेश घर आया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो स्वजन ने उसका दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। तब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर पलंग पर कमलेश सोनी अचेत पड़ा हुआ था। स्वजन उसे इलाज के लिए सीएचसी ले जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।