कानपुर सेंट्रल पर प्लेटफॉर्म या पुल पर रुके तो खैर नहीं, माघ मेले के लिए बदला गया एंट्री-एग्जिट प्लान
माघ मेले के मद्देनजर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के जवान त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। माघ मेले को लेकर सेंट्रल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए जीआरपी व आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सेंट्रल स्टेशन पर माघ मेला की अधिक भीड़ होने पर फुट ओवर ब्रिज व सुरंग में उनके नहीं रुकने दिया जाएगा।
यात्रियों को सेंट्रल स्टेशन के कैंट साइड पर स्टैंड के पास बनाए गए होल्डिंग एरिया तथा सिटी साइड में बनाए गए होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा।
प्लेटफार्मों पर अधिक संख्या में यात्रियों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। सेंट्रल स्टेशन को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल नहीं दिया गया है।
सेंट्रल स्टेशन पर माघ मेला को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेंट्रल ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। प्लेटफार्मों पर निरीक्षण किया गया। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उनसे जल्दबाजी न करने, फुट ओवर ब्रिज व सुरंग में एकत्र न होने का घोषणा की गई।
ओम नारायण सिंह ने बताया कि सेंट्रल स्टेशन को अभी अतिरिक्त पुलिस फोर्स नहीं मिली है। सेंट्रल स्टेशन पर 12-12 घंटे की दो पालियों में फोर्स को बांट कर गश्त की जा रही है।
150 सीसी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। यात्रियों की भीड़ अधिक होने पर उनको होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।