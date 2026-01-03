कानपुर सेंट्रल पर प्लेटफॉर्म या पुल पर रुके तो खैर नहीं, माघ मेले के लिए बदला गया एंट्री-एग्जिट प्लान

जागरण संवाददाता, कानपुर। माघ मेले को लेकर सेंट्रल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए जीआरपी व आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सेंट्रल स्टेशन पर माघ मेला की अधिक भीड़ होने पर फुट ओवर ब्रिज व सुरंग में उनके नहीं रुकने दिया जाएगा।

यात्रियों को सेंट्रल स्टेशन के कैंट साइड पर स्टैंड के पास बनाए गए होल्डिंग एरिया तथा सिटी साइड में बनाए गए होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा। प्लेटफार्मों पर अधिक संख्या में यात्रियों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। सेंट्रल स्टेशन को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल नहीं दिया गया है। सेंट्रल स्टेशन पर माघ मेला को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेंट्रल ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। प्लेटफार्मों पर निरीक्षण किया गया। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उनसे जल्दबाजी न करने, फुट ओवर ब्रिज व सुरंग में एकत्र न होने का घोषणा की गई।