जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में चाची से मोहब्बत का खौफनाक अंत सामने आया है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर पहले चाची को चाकू मारी फिर जंगल में जाकर आत्महत्या कर ली। मामला सचेंडी क्षेत्र का है।

दूर के रिश्ते की चाची से प्रेमसंबंध को लेकर पारिवारिक समारोह में विवाद के बाद एक युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। महिला की गर्दन पर वार कर उन्हें घायल करने के बाद युवक भाग निकला। स्वजन ने गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद पकड़े जाने और हत्या के डर से युवक ने जंगल में आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह पलरा गांव के जंगल में उसका शव पेड़ से लटका मिला।

साढ़ क्षेत्र के बेहटा बुजुर्ग गांव निवासी किसान फूलसिंह का 22 वर्षीय छोटा बेटा त्रेहन उर्फ शिवम खेती में हाथ बंटाता था। परिवार में मां शिवकांती और दो बड़े भाई अजीत व सुजीत हैं। साढ़ क्षेत्र में रहने वाली महिला उम्र में शिवम से करीब 10 साल बड़ी थी और दूर के रिश्ते में उसकी चाची लगती थी। दोनों के बीच प्रेमसंबंध थे।

स्वजन के अनुसार, 26 नवंबर को शिवम सचेंडी में अपने फूफा की बेटी की शादी में शामिल होने आया था। महिला भी समारोह में पहुंची थीं। गुरुवार देर रात करीब दो बजे जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान स्वजन ने दोनों को घर की छत पर साथ देख लिया।