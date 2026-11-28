Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 28 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
कानपुर के थोक और सराफा बाजार में शनिवार को खाद्य तेलों, तिलहन और कीमती धातुओं के भावों में जोरदार उछाल देखा गया। गेहूं, दाल, चावल सहित अन्य जिंसों के भाव स्थिर रहे, जबकि चांदी और सोने के दाम भी बढ़े।
HighLights
खाद्य तेलों, तिलहन और कीमती धातुओं के भावों में उछाल।
चांदी 1,59,000 रुपये, सोना 1,29,500 रुपये प्रति 10 ग्राम।
गेहूं, दाल, चावल और अन्य जिंसों के भाव स्थिर।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले थोक बाजार और सराफा मंडी में शनिवार को खाद्य तेलों, तिलहन और कीमती धातुओं के भावों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। गल्ला मंडी में गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा।
दलहन और दालों में अरहर फूल दाल 14300-14400 रुपये तथा चना दाल 9000-9100 रुपये प्रति क्विंटल पर बनी रही, जबकि मटर दाल 5500-5600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। तिलहन और तेल बाजार में तेजी लौटी और लाही 9200-9300 रुपये तथा सरसों कोल्हू तेल उछलकर 21700-21800 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया।
सरसों और अलसी खली के दाम भी बढ़े, जबकि वनस्पति घी 1979-1980 रुपये प्रति 15 लीटर पर रहा। वहीं, सराफा बाजार में बड़ी तेजी आई और 999 टंच चांदी बढ़कर 1,59,000 रुपये प्रति किलोग्राम तथा सोना बिस्कुट 1,29,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आगे पूरी रेट लिस्ट देखें।
कानपुर थोक मंडी एवं सराफा बाजार भाव
शनिवार — खुले बाजार के प्रमुख जिंसों के थोक रेट (₹ में)
|जिंस / वस्तु
|थोक भाव (₹ में)
|
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800 - 2850
|गेहूं आर.आर. 21
|2900 - 2950
|गेहूं फार्म
|3000 - 3100
|जौ
|2900 - 3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100 - 3000
|बाजरा
|2300 - 2400
|मकाई
|2300 - 2400
|
दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|7100 - 7200
|अरहर
|6900 - 7000
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|4300 - 4400
|उड़द हरा
|8800 - 9600
|उड़द काला
|7000 - 8600
|मूंग
|7500 - 8000
|
दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|14300 - 14400
|अरहर स्पेशल
|11000 - 11100
|चना दाल
|9000 - 9100
|मटर दाल
|5500 - 5600
|मसूर मलका
|6950 - 7000
|मसूर दाल
|7100 - 7150
|उड़द दाल
|8500 - 13500
|उड़द धोवा
|10000 - 12000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
|
चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|सेला
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
|
आटा - मैदा - सूजी (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1710 - 1810
|मैदा
|1660 - 1750
|सूजी
|1750 - 1810
|
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|9200 - 9300
|अलसी
|6900 - 7000
|अण्डी
|5100 - 5200
|तिल्ली
|10000 - 15000
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|12000 - 13500
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11800 - 13500
|सेहुंआ
|5000 - 5500
|
तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू तेल
|21700 - 21800
|अलसी तेल
|19900 - 20000
|अण्डी तेल
|18400 - 18500
|सरसों खली
|3900 - 4000
|अलसी खली
|7300 - 7500
|अण्डी खली
|1400 - 1450
|
वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देशी घी
|वनस्पति बावर्ची (प्रति 15 ली.)
|1980 - 1979
|वनस्पति मयूर (प्रति 15 ली.)
|1980 - 1979
|गुड़ मंगलोर लड्डू (प्रति क्विं.)
|5200 - 5250
|गुड़ देशी भेली (प्रति क्विं.)
|5550 - 5650
|शक्कर दाना एम.30 (प्रति क्विं.)
|5800 - 6000
|देशी घी खुर्जा (प्रति क्विं.)
|75000 - 75500
|देशी घी औरैय्या (प्रति क्विं.)
|72000 - 73000
|देशी घी माधौगढ़ (प्रति क्विं.)
|72000 - 73000
|
बारदाना एवं सुतली
|बारदाना 3 वी.एस.
|5200 - 6500
|हरा पट्टा
|7000 - 7200
|बीटी
|8600 - 8800
|एटी
|—
|सुतली 72 इंच (प्रति क्विं.)
|17000 - 17500
|
सराफा बाजार (कानपुर)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|159000
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|1800 - 1900
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|129500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|96400 - 96900