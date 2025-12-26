LLR अस्पताल की बर्न यूनिट निर्माण गड़बड़ी में मुख्यालय स्तर से जांच कमेटी गठित, CDO की अध्यक्षता वाली समिति ने भी रिपोर्ट की तैयार
एलएलआर अस्पताल की नई बर्न यूनिट के निर्माण में भ्रष्टाचार, बजट गड़बड़ी और गुणवत्ता की खामियां सामने आई हैं। इसके चलते प्रमुख सचिव लोक कल्याण वि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। एलएलआर अस्पताल की नवनिर्मित बर्न यूनिट के निर्माण में भ्रष्टाचार, बजट गड़बड़ी और गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आने के बाद प्रमुख सचिव लोक कल्याण विभाग अजय चौहान ने मुख्यालय स्तर पर विशेष जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं सीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को सौंप दी है।
राजकीय निर्माण निगम की ओर से बनवाई गई बर्न यूनिट की जांच में सामने आया है कि बजट को लेकर परियोजना निदेशक और इंजीनियरों ने लंबे समय तक खेल किया।
बर्न यूनिट के लिए स्वीकृत बजट से कन्नौज और फतेहपुर के ठेकेदारों को भुगतान किया गया। इसी के चलते पूर्व में तैनात रहे परियोजना निदेशक को सेवानिवृत्त होने के कुछ दिन पहले ही निलंबित कर दिया गया था। वहीं बर्न यूनिट का पूरा निर्माण कार्य प्रकाश बिल्डर्स फर्म से कराया गया। निर्माण में 4.31 करोड़ का बजट खर्च हुआ, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान प्रकाश बिल्डर्स को किया गया।
मामला उजागर होने के बाद निर्माण निगम ने केवल प्रकाश बिल्डर्स की पांच लाख की सिक्योरिटी मनी पर रोक लगाई है, जिसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीडीओ दीक्षा जैन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच कमेटी ने 17 दिसंबर को बर्न यूनिट का स्थलीय निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री के स्तर और तकनीकी मानकों को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को सौंप दी है, जो अब शासन को भेजी जाएगी।
ये हैं जिम्मेदार
डीसी पंत (परियोजना प्रबंधक, सेवानिवृत्त), मनीष चंद्रा (परियोजना प्रबंधक, मुख्यालय में तैनात), राकेश कुमार गुप्ता (परियोजना प्रबंधक, वर्तमान), संतोष यादव (परियोजना प्रबंधक, विद्युत), संतोष कुमार (सहायक अभियंता, सिविल), श्याम बहादुर (अवर अभियंता, सिविल), सुनील कुमार (मुख्य लेखाकार)
बर्न यूनिट का निर्माण कार्य प्रकाश बिल्डर्स से कराया गया था। जो कमियां मिली हैं, उन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। कार्य सही नहीं करने पर कार्यदायी फर्म की सिक्योरिटी मनी का भुगतान रोक दिया गया है।
संतोष कुमार, सहायक अभियंता राजकीय निर्माण निगम
जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जिन अधिकारियों और अभियंताओं की कमी मिली है, उनका उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया गया है। जिलाधिकारी के माध्यम से यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन से कमेटी गठित होने की जानकारी की जाएगी।
दीक्षा जैन, मुख्य विकास अधिकारी
